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【內房危機】碧桂園境內債 展期方案傳獲通過

股樓投資 17:59 2023/09/02

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近期出現資金壓力的內房碧桂園(02007) ，或暫緩違約危機。消息指，原定於下周一(4日)到期的其中一筆境內債「16碧園05」展期方案截止日期經多次延遲後，昨晚（1日）獲債權人投票通過，批准展期方案，39億元人民幣的未償本金支付期限，延長至2026年。

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「16碧園05」債券本金為39億元人民幣，較早前曾有消息指，若展期方案未獲通過則將於下周一到期，這意味著投票截止時間已經「延無可延」，不過碧桂園亦提議對該債券增設40個自然日的寬限期。

碧桂園近期進行多項動作，被視為流動性緊張的訊號。包括以13億人幣向中國海外(00688) 出售亞運城項目，以及向建滔化工(00148) 配股抵債2.7億元人幣。評級機構穆迪最新將碧桂園長期企業家族評級，由「Ｃaa1」下調三級至「Ca」，評級展望仍為「負面」。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

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