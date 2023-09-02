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【美國加息】貝萊德料聯儲局已完成加息　籲投資者吸納美債

股市 17:18 2023/09/02

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美國近日公布的多項就業數據，均反映美國勞動力市場有放緩跡象，貝萊德全球固定收益部門首席投資官Rick Rieder表示，勞動
力市場降溫為聯儲局已完成加息的猜測提供了支撐，使債券吸引力升至近月來最高。

料10年期國債息率有可能升至4.5厘水平

雖然非農新增職位回升，但勞工部的報告還顯示工資按月僅升0.2%，低於預期0.3%，成長出現放緩。而且失業率躍升至2022年2月（即聯儲局開始加息周期一個月）以來高位。該行認為以此作為勞動力市場開始出現閑置的指標，而且與此同時通脹也有所下降。

Rieder認為，這代表聯儲局應該已經完成加息了。相比於過去幾個月，肯定可以增加一些利率敞口，但認為現在投資者實際上可以在曲線上進一步延伸，並指該行已經部分增加了中期債券的敞口。但比起中期債券，自己更喜歡短期的債券，認為10年期國債息仍有可能上升至4.25厘甚至4.5厘水平，提到該行近期亦確實買入了一些10年期國債。

對於市場預期明年5月底前，聯儲局會開始放寬貨幣政策，他同意這是有可能發生的事，並表示0.25厘減息的事件，最有可能會在明年較後時間發生。不過，他坦言聯儲局明年轉向減息的可能性，是令美債變得更具吸引力的部分原因。

相關文章：

【儲局官員】梅斯特：通脹依然過高　聯儲局需密切經濟數據評估經濟狀況

【美國經濟】薩默斯：非農數據顯示經濟強勁　軟著陸可能性上升

編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 加息 減息 美國聯儲局 美國 通脹 失業率 國債
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