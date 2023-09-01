【攝影比賽】海濱事務委員會舉辦攝影比賽 獎品總值達20萬元

適逢推動海濱發展20周年，海濱事務委員會將連同發展局海港辦事處舉行名為「維港海濱攝影及短片創作比賽」（比賽），以「維港海濱的最好時光」為主題，邀請參賽者以相片或影片形式捕捉維港兩岸海濱的最佳時刻和獨特之處，鼓勵公眾從不同角度欣賞維港景致，以加深公眾對維港四周的認識。比賽的作品徵集期為9月1日至9月30日。參賽作品必須展現維港界線內的海濱用地及／或維港範圍內的海岸線 。

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比賽設有「公開組」及「學生組」兩個參賽組別。「公開組」的對象為18歲或以上的香港居民；而「學生組」的對象為12歲或以上的香港居民，並就讀本港學校的全日制學生。為鼓勵多媒體創作，比賽分為「攝影」及「短片創作」兩個類別，參賽者可提交以智能手機或相機所拍攝的作品，每位參賽者最多可提交三份作品。參賽者必須透過比賽官方網站（https://www.harbourfront-competition.hk/）提交作品。

參賽資格 1.參賽者必須為香港居民 2.公開組：18歲或以上的香港居民；學生組：12歲或以上的香港居民，並就讀本港學校的全日制學生 3.參賽作品必須為未曾公開發表、出版、出售或在其他比賽獲獎等個人原創作品 4.參賽作品必須展現維港界線內的海濱用地及/或維港範圍內的海岸線（見下圖一）

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為鼓勵大眾踴躍參與，每個參賽類型均設有冠、亞、季軍各一名及優異獎兩名，得奬者將可獲得總值超過港幣200,000元的精彩獎品，包括數碼相機、手提電話、禮券、現金獎等（見附表2及3）。比賽會根據（1）原創和創意；（2）與主題的關聯；及（3）技術質量，評選參賽作品，得獎結果將於2023年第四季於比賽官方網站及「海濱限定」Facebook及Instagram專頁公布。

「維港海濱攝影及短片創作比賽」公開組獎品

參賽類型：智能手機 參賽類型：相機 冠軍：Sony Xperia 1 V手機 (256Gb)及1,000元現金獎 冠軍：Sony A7 IV相機及SEL40F25G鏡頭 亞軍：Sony Xperia 5 IV手機 (256Gb) 亞軍：Sony RX100M7相機 季軍：2,000元現金獎 優異獎（兩名）：2人 Walla-Walla歷史文化遊 / 水上單車2次乘搭券、500元指定海上餐廳券、300元現金獎

「維港海濱攝影及短片創作比賽」學生組獎品

參賽類型：智能手機 參賽類型：相機 冠軍：Sony Xperia 1 V手機 (256Gb)及1,000元書券 冠軍：Sony A7 IV相機及1,000元書券 亞軍：Sony Xperia 5 IV手機 (256Gb)及500元書券 亞軍：Sony ZV-1 相機及500元書券 季軍：1,500元書券 優異獎（兩名）：2人 Walla-Walla歷史文化遊 / 水上單車2次乘搭券、500元指定海上餐廳券及300元書券

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撰文：鄭日棱