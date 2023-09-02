  • 26°C
香港時間 : 2023902日 (週六) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄亥俄州非裔孕婦拒落車受查 遭警開槍射殺

環球社會熱點 15:43 2023/09/02

分享：

分享：

美國俄亥俄州上月有非裔孕婦被指於超市盜竊，開車逃離現場時遭警員截停。警員持槍要求孕婦下車，孕婦拒絕配合下遭警開槍射殺。當局周五（1日）公開涉事警員的隨身攝錄鏡頭片段，兩名警員已遭停職。

馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者 【下一頁】

21歲非裔孕婦Ta'Kiya Young生前育有兩名分別6歲和3歲的兒子，上月24日在哥倫布郊區一家超市外駕駛汽車時遭警截停。

從警方發布的影片顯示，一名警員站在車門前要求她開門。另一警員站在車前，左手放在引擎蓋上，另一隻手拿著槍。

Ta'Kiya詢問警員為甚麽要求她下車，警員則表示店方指她盜竊。Ta'Kiya拒絕開門下車，並詢問警員是否要開槍。

美國德州新盤推350呎獨立屋 網民嘲為過百萬監倉 【下一頁】

兩名警員再次下令Ta'Kiya下車，Ta'Kiya則加速行駛準備沖向警員。警員向擋風玻璃開一槍，然後傳出尖叫聲。汽車穿過停車場失控撞上超市磚面。

Ta'Kiya與腹中胎兒均身亡。警方未有公布兩名警員身份，兩人事後均停職，但站在車窗前的警員近日已復職，開槍警員仍處於停職狀態

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

他信獲泰王特赦 刑期減至1年
2023/09/01
他信獲泰王特赦 刑期減至1年
特朗普涉選舉舞弊案拒認罪 審訊將全程直播
2023/09/01
特朗普涉選舉舞弊案拒認罪 審訊將全程直播
美國華化學博士生毒害鄰居一家 嬰兒狂甩頭髮
2023/09/01
美國華化學博士生毒害鄰居一家 嬰兒狂甩頭髮
意總理伴侶言論陷爭議 被批指責性侵受害者
2023/08/31
意總理伴侶言論陷爭議 被批指責性侵受害者
烏克蘭姊妹花祭拜抗俄陣亡父 墓前大跳電臀舞恐入獄5年
2023/08/31
烏克蘭姊妹花祭拜抗俄陣亡父 墓前大跳電臀舞恐入獄5年

你可能感興趣

他信獲泰王特赦 刑期減至1年
18:09 2023/09/01
他信獲泰王特赦 刑期減至1年
特朗普涉選舉舞弊案拒認罪 審訊將全程直播
11:05 2023/09/01
特朗普涉選舉舞弊案拒認罪 審訊將全程直播
美國華化學博士生毒害鄰居一家 嬰兒狂甩頭髮
08:05 2023/09/01
美國華化學博士生毒害鄰居一家 嬰兒狂甩頭髮
罪案 網絡熱話 俄亥俄 美國

下一篇文章

日本福島核污水排海後 近海首驗出氚
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】土促恢復烏國糧食出口協議 烏軍東南兩線再有進展（持續更新）
【俄烏戰爭】土促恢復烏國糧食出口協議 烏軍東南兩線再有進展（持續更新）
馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者
馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者
美國華化學博士生毒害鄰居一家 嬰兒狂甩頭髮
美國華化學博士生毒害鄰居一家 嬰兒狂甩頭髮
加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算
加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算
英初級及顧問醫生首聯合罷工 4日服務料嚴重受影響
英初級及顧問醫生首聯合罷工 4日服務料嚴重受影響
他信獲泰王特赦 刑期減至1年
他信獲泰王特赦 刑期減至1年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款