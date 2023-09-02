俄亥俄州非裔孕婦拒落車受查 遭警開槍射殺

美國俄亥俄州上月有非裔孕婦被指於超市盜竊，開車逃離現場時遭警員截停。警員持槍要求孕婦下車，孕婦拒絕配合下遭警開槍射殺。當局周五（1日）公開涉事警員的隨身攝錄鏡頭片段，兩名警員已遭停職。

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21歲非裔孕婦Ta'Kiya Young生前育有兩名分別6歲和3歲的兒子，上月24日在哥倫布郊區一家超市外駕駛汽車時遭警截停。

從警方發布的影片顯示，一名警員站在車門前要求她開門。另一警員站在車前，左手放在引擎蓋上，另一隻手拿著槍。

Ta'Kiya詢問警員為甚麽要求她下車，警員則表示店方指她盜竊。Ta'Kiya拒絕開門下車，並詢問警員是否要開槍。

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兩名警員再次下令Ta'Kiya下車，Ta'Kiya則加速行駛準備沖向警員。警員向擋風玻璃開一槍，然後傳出尖叫聲。汽車穿過停車場失控撞上超市磚面。

Ta'Kiya與腹中胎兒均身亡。警方未有公布兩名警員身份，兩人事後均停職，但站在車窗前的警員近日已復職，開槍警員仍處於停職狀態

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責任編輯：鄭錦玲