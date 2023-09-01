【談保說道】股市大跌公積金虧蝕 細說公積金背後的故事

接續上期，仍然運作的公積金計劃，截至2023年3月底的僱員有277,820人，該年度的總供款，達到196億元。累積資產總值為3438億元。讀者請參考積金局官網，職業退休計劃概覽，有詳細資料作公開參考https://bit.ly/3svcBlz。

公積金涵蓋僱員數目2019年：360,888、2020年：357,232、2021年：336,861、2022年：297,346、2023年：277,819。

4年來參與公積金供款的僱員下降了23%，2019年3月底起計，每年公積金供款僱員下降人數，依次序3,656、20,371、39,515、19,527，這些不再參與公積金供款的僱員，涵蓋可以想得到的理由，舉例另謀高就、因健康理由而離職，以及到達退休年齡（相信這會佔大比例）。當僱員達退休年齡一般是60歲，或工作滿10年後離職時，個人供款及僱主供款產生的累算權益100%，即時結算，支付給退休或離職的僱員：這就對離職僱員，有一個風險！

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股市大跌公積金虧蝕

若然離職的時候，遇到股市大跌，想保住帳戶內的基金，不套現都沒有辦法，計劃條款幫你套現！筆者認識的3位客戶長輩，在2008年達退休年齡，2007年10月18日，恒指破3萬點！他們喜極而泣；及至2008年3月，恒指從高位下跌超過9,400點，及至10月恒指跌穿16000點，當中一位長輩，因工作節奏緊迫，無遐管理，在2008年中退休時公積金累積的利益，比起2007年高位時，損失了近25%！

兩位均懂得持盈保泰，見好就收，深知人生沒有可能賺盡，自2006年12月底，恒指跨過2萬點，他們便逐步鎖定利潤，把進取組合的公積金，轉換成保證基金，千萬別以為他們善價而沽，因為公積金的投資轉換，不及強積金般靈活！只是每年一次，或者每半年一次，所以很艱難賺盡，又或者止蝕！

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僱主用公積金留人才

公積金計劃的原意，乃僱主作為鼓勵員工盡忠職守的雙贏方案，政府也提供稅務優惠的配合，僱主為僱員的供款，最高可達僱員薪金的15%，僱主的供款被接納為營運開支，僱員他日於合乎計劃條件，收取利益，也可免稅，但必需要有僱主供款產生利益歸屬權條款，一般未滿3年而離職的僱員，不能獲得僱主供款所產生的利益，滿3年離職，便可得到僱主供款製造利益的30%，以後每增加一年年資，便可獲得額外10%，如此類推。

工作滿10年離職者，便可以提取僱主供款產生利益的100%；這樣的安排也會產生另類效果，對於在職超過10年的，也會促成離職的部分誘因，這當然是因人而異，但能夠獲具規模的僱主所取錄，並在職栽培超過10年，就算不是專才，也應該並非蠢材！

2000年政府設立強積金計劃，也顧及這些公積金僱員退休保障的需要，當他們未滿退休年齡60歲而離職，從公積金取得的利益，需要按強積金制度推行日期開始，計算出按強制性供款所產生的權益，需要保留在強積金計劃制度，自己選擇強積金計劃，開設的個人保留帳戶，於可供投資選擇的基金，繼續投資，直至乎合強積金制度界定的可提取方法。

相信上述提及4年間，離開公積金制度的僱員，若非達退休年齡者，從公積金取得的部分利益，便需要保留在強積金資產內，故此造成強積金計劃個人保留帳戶的增加。作為在職人士受惠於強積金保障退休生活經濟需要，該怎樣善用下期再續。

撰文：吳澤偉

七十年代投身保險業，曾任人壽保險從業員協會會長、香港保險代理登記委員會委員

＊以上內容輯錄自第827期《iMoney》Focus。

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撰文：鄭日棱