【儲局官員】梅斯特：通脹依然過高　聯儲局需密切經濟數據評估經濟狀況

美國早前公布的PCE指數和核心PCE數據均符合市場預期，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，儘管近期美國通脹出現改善，但依然過高，勞動力市場仍然強勁，聯儲局需要密切關注市場和經濟數據，以評估經濟發展情況。

她指出，經濟數據雖然取得進展，但通脹仍然過高，又指貨幣政策的問題是，聯邦基金利率當前的水平是否有足夠限制性，以及政策需要在限制性水平維持多長時間才能讓通膨以可持續、及時的方式回落至2%目標水平。

她認為聯儲局的行動正幫助勞動力市場達至更好平衡，但就業市場仍然強勁，當局1需要密切關注市場和經濟數據，以評估經濟發展情況，以便為未來的政策決定提供依據，但沒有說明自己是否認為還需要再次加息。



梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）對貨幣政策決定沒有投票權。

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編輯：葉志偉