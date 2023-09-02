【電動車】 比亞迪及理想 上月新能源車銷量分增57%和6倍

個別電動車股公布上月營運數據。其中比亞迪(01211) 上月新能源銷量逾27萬輛，按年增加57%。在海外市場，月内銷售新能源乘用車達 2.5萬輛。

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汽車新勢力之一的理想汽車(02015) 則公布，8月交付新車34,914輛，按年增長6.6倍。當中理想L7、理想L8、理想L9叁款車型均成功取得單月交付破萬輛的成績。

另外瑞銀發表報告指，比亞迪較傳統競爭對手仍享有約25％的成本優勢，且該優勢可持續，以新一代車型比亞迪海豹，其毛利率為16％，價格和傳統車廠的大眾市場電動車相比亦更便宜。這主要歸功於比亞迪的垂直一體化模式，發揮其在電池、車輛集成和電子模組等多方面的成本優勢。

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