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【電動車】 比亞迪及理想 上月新能源車銷量分增57%和6倍

股樓投資 16:03 2023/09/02

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個別電動車股公布上月營運數據。其中比亞迪(01211) 上月新能源銷量逾27萬輛，按年增加57%。在海外市場，月内銷售新能源乘用車達 2.5萬輛。 

貓眼娛樂公布 內地暑期檔期電影票房錄206億人幣  詳情請看【下一頁

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

汽車新勢力之一的理想汽車(02015) 則公布，8月交付新車34,914輛，按年增長6.6倍。當中理想L7、理想L8、理想L9叁款車型均成功取得單月交付破萬輛的成績。

另外瑞銀發表報告指，比亞迪較傳統競爭對手仍享有約25％的成本優勢，且該優勢可持續，以新一代車型比亞迪海豹，其毛利率為16％，價格和傳統車廠的大眾市場電動車相比亦更便宜。這主要歸功於比亞迪的垂直一體化模式，發揮其在電池、車輛集成和電子模組等多方面的成本優勢。

【高息股】數碼通去年度少賺36% 毎股末期息增至17.5仙  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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