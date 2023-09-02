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【內房危機】碧桂園到期私募債獲批延期支付　避過債務違約

股市 14:09 2023/09/02

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內房流動性問題近日再度掀起市場關注，當中民企龍頭碧桂園 （02007） 一筆周六（2日）到期的境內私募債「16碧園05」，因適逢周末，原定最遲要在下周一（4日）支付約39億元人民幣。外媒報道指，集團昨晚（1日）獲債權人投票通過，批准展期方案，令公司避免出現首次債務違約。

集團年內尚有多筆債券到期

上交所私募債信息披露平台的公告指，在周五（1日）截止的持有人會議上，碧桂園提出三年內兌付「16碧園05」的展期方案，
得到了足夠多的票數支持，將39億元人民幣的未償本金支付期限，延長至2026年。

雖然該筆債券得以展期，但碧桂園近期仍面臨兌付壓力，包括兩筆美元債利息兌付寬限期即將結束，以及年內還將有「21碧地03」、「20碧地03」等8隻境內債券到期或回售。穆迪周四（8月31日）亦再度下調公司評級，稱此舉反映了碧桂園流動性緊張和違約風險上升，以及該公司債券持有人潛在疲弱的追償前景。

分析指，碧桂園對債券展期和增設寬限期的訴求，以及近期出售資產的舉動都顯示出流動性持續緊張的信號。作為昔日銷售額第一大的房企，如果碧桂園在債務危機中出現違約，後果可能比中國恒大 （03333） 還要差，因為碧桂園的樓盤項目是恒大的四倍之多。

相關文章：

【內房危機】遠洋集團美元債未能如期付息　交信用衍生品委員會判定是否違約

【內房危機】碧桂園債權人據報尋求宣布9月4日到期人民幣債違約

編輯：葉志偉

港股 內地物業 債券 恒大 碧桂園 中國恒大（03333） 上海證券交易所 人民幣 公司債券 碧桂園（02007）
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