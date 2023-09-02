貓眼娛樂公布 內地暑期檔期電影票房錄206億人幣

內地由今年6月1日至8月31日的電影市場暑期檔期剛結果。其中網上娛樂票務服務供應商貓眼娛樂(01896)旗下貓眼專業版數據公布，截至9月1日中午12時，2023年中國電影市場暑期檔總票房錄得206.18億元人民幣，較2019年上升16%。期間總觀影人次達5.04億，連同暑期檔票房齊創新高。另一方面，整體票房連續72天突破1億元人幣，亦較疫情前2019年的37日為高。貓眼娛樂表示，上半年在供給端與需求端雙向刺激之下，國內電影市場全面回暖，上下游產業鏈加速復甦。

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今年暑期檔期間，合共有四部國產影片票房達到20億元以上，多於2019年的一部。總票房35.26億元人幣的《孤注一擲》成為暑期檔票房冠軍。三部貓眼娛樂有份出品的電影亦錄得逾20億人幣票房，分別是《消失的她》、《封神第一部》和《八角籠中》。

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