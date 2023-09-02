  • 26°C
香港時間 : 2023902日 (週六) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貓眼娛樂公布 內地暑期檔期電影票房錄206億人幣

股樓投資 14:05 2023/09/02

分享：

分享：

內地由今年6月1日至8月31日的電影市場暑期檔期剛結果。其中網上娛樂票務服務供應商貓眼娛樂(01896)旗下貓眼專業版數據公布，截至9月1日中午12時，2023年中國電影市場暑期檔總票房錄得206.18億元人民幣，較2019年上升16%。期間總觀影人次達5.04億，連同暑期檔票房齊創新高。另一方面，整體票房連續72天突破1億元人幣，亦較疫情前2019年的37日為高。貓眼娛樂表示，上半年在供給端與需求端雙向刺激之下，國內電影市場全面回暖，上下游產業鏈加速復甦。

【高息股】數碼通去年度少賺36% 毎股末期息增至17.5仙  詳情請看【下一頁

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

今年暑期檔期間，合共有四部國產影片票房達到20億元以上，多於2019年的一部。總票房35.26億元人幣的《孤注一擲》成為暑期檔票房冠軍。三部貓眼娛樂有份出品的電影亦錄得逾20億人幣票房，分別是《消失的她》、《封神第一部》和《八角籠中》。

【濠賭股】澳門8月博彩收入 按年增近7倍至172億澳門元  詳情請看【下一頁

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

貓眼娛樂（01896） 港股

下一篇文章

【高息股】數碼通去年度少賺36% 毎股末期息增至17.5仙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【風暴消息】天文台改掛10號颶風信號 港鐵只維持有限度服務 內附詳情
【風暴消息】天文台改掛10號颶風信號 港鐵只維持有限度服務 內附詳情
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【風暴消息】港鐵大部份路綫維持10分鐘一班 高鐵（香港段）中午12時起暫停服務
【風暴消息】港鐵大部份路綫維持10分鐘一班 高鐵（香港段）中午12時起暫停服務
【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間
【裝修設計】三口子居259平方呎 25萬元締造閣樓私人空間
【國情點睇】人行下調外滙存準率 人民幣離岸價一度升穿7.24
【國情點睇】人行下調外滙存準率 人民幣離岸價一度升穿7.24
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款