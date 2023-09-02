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【新股IPO】Arm目標估值500至550億美元　傳蘋果，英偉達為戰略投資者

股市 12:22 2023/09/02

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軟銀集團（Softbank）旗下芯片設計公司Arm正部署下周進行路演，被譽為有望成為今年全球IPO集資最大公司。消息指，公司正瞄準目標初始估值在500億至550億美元之間，消息指，軟銀已排定Arm部份大客戶為Arm首次公開募股（IPO）的戰略投資者，當中包括蘋果公司（美：AAPL）、英偉達（美：NVDA）等。

最新傳出的500至550億美元估值，較早前外媒報道的600億至700億美元的估值為低。外媒指，Arm計劃最早於下周二（5日）開始與潛在投資者會面。當中被排定Arm IPO戰略投資者的公司包括蘋果公司、英偉達、英特爾（美：INTL）及三星電子等。

市場消息指，戰略投資者的投入規模將介乎2,500萬至1億美元不等。軟銀集團預計在是次IPO將出售約10%的流通股。

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編輯：葉志偉

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