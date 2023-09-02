【高息股】數碼通去年度少賺36% 毎股末期息增至17.5仙

電訊股數碼通(00315) 公布去年度業績。純利按年跌36.5％至2.6億元，末期息17.5仙，按年升13％。期內就債務證券的潛在金融投資虧損撥備2.01億元；若撇除相關撥備，盈利則增加4％至4.7億元。集團副主席馮玉麟表示，近期發現組合中有部分債券的發行人面對財政困難，雖然涉及的債券將會持有至到期日，但認為有需要採取最審慎做法，因此對相關債券投資作出撥備，以反映其最新市場情況。他指出，撥備不會影響集團現金流和派息。

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數碼通行政總裁劉若虹表示，隨著全球旅遊活動持續增加，集團的漫遊業務復甦步伐健康，滲透度進一步增加，目前漫遊業務收入已恢復至疫情前接近90％的水平，但留意到商務旅遊的復甦卻較緩慢，但逐月均現好轉，預料來年漫遊業務將繼續保持增長。她又指，集團資本開支已於去年見頂，5G網絡的投資高峰期已過，頻譜使用費亦在上一個財年達到高峰，預料未來資本開支將趨穩定。

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