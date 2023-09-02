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【內房危機】遠洋集團美元債未能如期付息　交信用衍生品委員會判定是否違約

股市 11:32 2023/09/02

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內房債務違約問題近期接連發生，美國信用衍生品決定委員會（Credit Derivatives Determinations Committee，CDDC）在網站稱，委員會被問及遠洋集團 （03377） 未能按時支付美元債利息，是否構成公司債務違約掉期支付的觸發條件。

外電報道指，遠洋一直尋求延長三筆美元債的付息期限，上月亦在港交所 （00388） 發公告，稱已獲足夠持有人支持，以延長一筆美元債的付息期限。在港交所的公告中，公司僅指會在寬限期約定時限內盡快償還首筆本息，具體償付日將另行公告。

此外，公司早前亦發公告，指旗下一隻20億元人民幣本金的公司債展期兌付方案，已獲足夠票數支持，以延長還款期限，償還期限將由今年8月延長至明年8月。有關債券獲通過在一年內分期兌付本金。避免陷入首次違約。

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編輯：葉志偉

港股 債券 人民幣 美國 遠洋集團（03377）
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