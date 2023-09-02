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【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：環球經濟如走弱 全球股市或跌1成
股市 10:35 2023/09/02
因準備預測2008年金融危機，而被外界稱為「末日博士」的Roubini Macro Associates的董事長兼執行長魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，如果環球經濟表現不及預期，全球股市可能會下跌多達10%。
魯賓尼受訪時指，市場如今可能上升得太多了，可能導致下半年出現調整。MSCI全球指數今年以來上升了13%，雖然上月曾因憂慮中國經濟復甦情況下，一度回調逾5%，但該指數過去兩周均出現反彈。
他表明，如果全球經濟轉弱，仍有相當大硬著陸的可能性，加上歐洲、美國和英國的高通脹持續，股市出現1成的調整並非完全不可能。
魯賓尼去年9月曾預計，美國和全球將出現漫長而糟糕的衰退，經濟會有硬著陸風險，情況可能在2023年全年持續。但他最新指出，相關風險已經降低。是個好消息，但對於全球經濟是否會實現軟著陸，仍存在不確定性。
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編輯：葉志偉
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