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【HONOR手機】Honor於IFA連推摺機Magic V2　展示手袋概念V Purse摺機

科技 10:00 2023/09/02

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HONOR 在IFA預告，將推出潮流手提包概念手機 HONOR V Purse。

華為在IFA 2023推出旗艦級摺機HONOR Magic V2。HONOR Magic V2實際重量為231克，厚度為9.9毫米，為首部將摺疊屏手機厚度降至1厘米以下的智能手機。除此以外，HONOR Magic V2 配備6.43吋外屏和7.92吋內屏 (完全展開)，當中所採用的魯班零齒輪結構鈦金鉸鏈，屏幕摺合時能作懸浮水滴支撐，主屏開展時能做到不見摺痕，實現無縫展開的觀看體驗。

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另外，HONOR 在IFA預告，將推出潮流手提包概念手機 HONOR V Purse。HONOR V Purse是HONOR對智能手機領域的又一次革新，它以時尚潮流為設計理念，使手機變成可穿搭的時尚單品，外型會以手提包為設計原型，其外摺設計與HUAWEI Mate X2相似。

而V Purse的手機的配飾和外觀，亦可根據用家的個人喜好而更換。HONOR 更表示將來會與不同界別的潮流和藝術人士聯乘，將電子設備與潮流元素融合。

編輯：梁巧恩

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