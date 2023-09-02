【濠賭股】澳門8月博彩收入 按年增近7倍至172億澳門元

澳門博彩監察協調局公布，8月博彩收入172.1億澳門元，按年上升6.8倍，按月升3.3％，再創2020年1月疫情後單月新高。今年首8個月，博彩收入1,140.1億澳門元，按年增長2.9倍。

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滙豐證券指出，濠賭股股價由上月中起回落反映內地外遊增加及消費需求較弱情況。該行估算，明年中場賭收預測約為2019年的105％，以及今年次季的約90％。雖然上述因素或令板塊短期上升受限，但黃金周潛在強勁表現或提升投資情緒。濠賭股中，滙證較看好銀河娛樂(00027)、,永利澳門(01128) 和金沙中國(01928)，均予「買入」評級。該行指，上述股份分別具備新項目、低估值及中場業務優勢等正面因素。

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