  • 26°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 23:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石油巨企】沙特阿美據報擬售額外500億美元股份　遠超阿里巴巴IPO集資

股市 22:49 2023/09/01

分享：

分享：

【石油巨企】沙特阿美據報擬售額外500億美元股份　遠超阿里巴巴IPO集資

沙特阿拉伯國營石油公司Aramco（沙特阿美）據報籌備發行新股，規模或達500億美元，《華爾街日報》引述消息指，經過數月與顧問的磋商後，沙特阿拉伯已決定沙特阿美新發行股份會在當地利雅得交易所上市，以避免與國際上市相關的法律風險。若沙特阿美如報道發行新股，將成為史上最大型股票發行交易，較阿里巴巴（美：BABA）2014年集資250億美元高出1倍。

報道指，沙特阿美尚未對交易時間有最終決定，部分消息人士表示，沙特阿拉伯可能在年底之前發行股份，沙特阿美正向其他跨國石油公司和主權財富基金等潛在投資者收集意見。

多年來，利雅得曾提出過幾個不同的計劃，旨在通過沙特阿美籌集資金，其中一些計劃最終失敗或被放棄。

沙特阿美2019年更期望發行5%股份，籌集高達1000億美元，並包括在主要國際交易所上市，但最終縮小規模至294億美元，並僅在本土上市，已是歷來最大型IPO紀錄。

ET至高息
【定期存款】一定穩賺不賠？計錯兩條數　隨時蝕俾銀行

相關文章：

【石油巨企】沙特阿美預告籌備多筆中國投資　第二季少賺38%至約301億美元、勝市場預期

【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部　冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作

編輯：麥德銘

IPO 股票 石油 沙特阿拉伯
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股市況】製造業數據向好　美滙美債息齊升　道指升138點、英偉達跌近2%，Tesla跌近4%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指ADR】夜期停市　納斯達克中國金龍指數升4%　美團ADR高港4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李嘉誠現身】95歲李嘉誠坐電動輪椅現身慈山寺　偕周凱旋一同誠心禮佛
【李嘉誠現身】95歲李嘉誠坐電動輪椅現身慈山寺　偕周凱旋一同誠心禮佛
【打風消息︱蘇拉】中電：颱風或致供電不穩及停電　將盡力維持可靠供電
【打風消息︱蘇拉】中電：颱風或致供電不穩及停電　將盡力維持可靠供電
【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？　一文看清仍運作港鐵服務、可能在未有通知下停駛
【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？　一文看清仍運作港鐵服務、可能在未有通知下停駛
【美股市況】製造業數據向好　美滙美債息齊升　道指升138點、英偉達跌近2%，Tesla跌近4%（不斷更新）
【美股市況】製造業數據向好　美滙美債息齊升　道指升138點、英偉達跌近2%，Tesla跌近4%（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：10號風球維持一段時間　蘇拉最接近香港　港股日夜停市（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台：10號風球維持一段時間　蘇拉最接近香港　港股日夜停市（不斷更新）
【港元定存】3個月港元定存最高息6.6厘 打風前爭上高息尾班車
【港元定存】3個月港元定存最高息6.6厘 打風前爭上高息尾班車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款