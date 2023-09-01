▲ 【石油巨企】沙特阿美據報擬售額外500億美元股份 遠超阿里巴巴IPO集資

沙特阿拉伯國營石油公司Aramco（沙特阿美）據報籌備發行新股，規模或達500億美元，《華爾街日報》引述消息指，經過數月與顧問的磋商後，沙特阿拉伯已決定沙特阿美新發行股份會在當地利雅得交易所上市，以避免與國際上市相關的法律風險。若沙特阿美如報道發行新股，將成為史上最大型股票發行交易，較阿里巴巴（美：BABA）2014年集資250億美元高出1倍。

報道指，沙特阿美尚未對交易時間有最終決定，部分消息人士表示，沙特阿拉伯可能在年底之前發行股份，沙特阿美正向其他跨國石油公司和主權財富基金等潛在投資者收集意見。

多年來，利雅得曾提出過幾個不同的計劃，旨在通過沙特阿美籌集資金，其中一些計劃最終失敗或被放棄。

沙特阿美2019年更期望發行5%股份，籌集高達1000億美元，並包括在主要國際交易所上市，但最終縮小規模至294億美元，並僅在本土上市，已是歷來最大型IPO紀錄。

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編輯：麥德銘