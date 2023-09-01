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【恒指ADR】夜期停市 納斯達克中國金龍指數升4% 美團ADR高港4%
股市 22:27 2023/09/01
本港周五遇上颱風蘇拉吹襲，日夜市均停市，內地早前減存量房貸利率，多個地區落實認房不認貸的利好因素，要到下周一（4日）才反映。離岸人民幣亦走弱，報7.2593。中概股走勢向好，納斯達克中國金龍指數升超過4%，ADR方面，美團 （03690） 較港收市高超過4%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|美團ADR
|133.99
|+4.3%
|騰訊ADR
|334.11
|+2.8%
|滙豐ADR
|59.20
|+0.6%
|阿里巴巴美股
|94.54
|+4.8%
即市走勢︰
【22：25】納斯達克中國金龍指數升4% 美團ADR高港4%
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編輯：葉志偉
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