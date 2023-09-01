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【恒指ADR】夜期停市　納斯達克中國金龍指數升4%　美團ADR高港4%

股市 22:27 2023/09/01

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本港周五遇上颱風蘇拉吹襲，日夜市均停市，內地早前減存量房貸利率，多個地區落實認房不認貸的利好因素，要到下周一（4日）才反映。離岸人民幣亦走弱，報7.2593。中概股走勢向好，納斯達克中國金龍指數升超過4%，ADR方面，美團 （03690） 較港收市高超過4%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR133.99+4.3%
騰訊ADR334.11+2.8%
滙豐ADR59.20+0.6%
阿里巴巴美股94.54+4.8%

即市走勢︰

【22：25】納斯達克中國金龍指數升4% 美團ADR高港4%

【22：00】【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量　比亞迪銷量逾27萬輛　小鵬再破萬按月增長跑出、ADR升11%

【18：00】【業績︱電訊股】數碼通上年度少賺36.5%、罕有零透露上客量　增派末期息至17.5仙、股息率7.3厘（第二版）

相關文章：

【内房危機】北京、上海、重慶宣布落實「認房不認貸」政策　北上廣深一線城市同推

【大行報告】瑞銀：比亞迪成本優勢領先Tesla 15%　2030年中國車廠全球市佔可倍增、誰最受傷？

編輯：葉志偉

港股 恒生指數 中國概念股 ADR 美股 滙豐控股（00005）
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