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【恒指ADR】外資炒救市　港交所ADR高3%　美團ADR高港4%

股市 06:29 2023/09/02

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【06：00】本港周五遇上颱風蘇拉吹襲，日夜市均停市，內地減存量房貸利率，多個地區落實認房不認貸的利好因素，以及其他刺激政策，中概股指數升3.2%，收報7274點，不過，人民幣連升兩日，離岸人民幣收報7.2703，兩天累升0.5%。ADR方面，美團ADR較港收市高4.2%。

ADR折算港元較港收市價變幅
港交所ADR312.05+2.6%
美團ADR133.94+4.2%
騰訊ADR331.42+2.0%
滙豐ADR58.91+0.1%
阿里巴巴美股93.16+3.3%

即市走勢︰

【22：25】納斯達克金龍中國指數升4% 美團ADR高港4%

【22：00】【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量　比亞迪銷量逾27萬輛　小鵬再破萬按月增長跑出、ADR升11%

【18：00】【業績︱電訊股】數碼通上年度少賺36.5%、罕有零透露上客量　增派末期息至17.5仙、股息率7.3厘（第二版）

相關文章：

【内房危機】北京、上海、重慶宣布落實「認房不認貸」政策　北上廣深一線城市同推

【大行報告】瑞銀：比亞迪成本優勢領先Tesla 15%　2030年中國車廠全球市佔可倍增、誰最受傷？

編輯：葉志偉

港股 ADR 恒生指數 中國概念股 美股 滙豐控股（00005）
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