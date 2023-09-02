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【恒指ADR】外資炒救市 港交所ADR高3% 美團ADR高港4%
股市 06:29 2023/09/02
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【06：00】本港周五遇上颱風蘇拉吹襲，日夜市均停市，內地減存量房貸利率，多個地區落實認房不認貸的利好因素，以及其他刺激政策，中概股指數升3.2%，收報7274點，不過，人民幣連升兩日，離岸人民幣收報7.2703，兩天累升0.5%。ADR方面，美團ADR較港收市高4.2%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|港交所ADR
|312.05
|+2.6%
|美團ADR
|133.94
|+4.2%
|騰訊ADR
|331.42
|+2.0%
|滙豐ADR
|58.91
|+0.1%
|阿里巴巴美股
|93.16
|+3.3%
即市走勢︰
【22：25】納斯達克金龍中國指數升4% 美團ADR高港4%
【22：00】【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量 比亞迪銷量逾27萬輛 小鵬再破萬按月增長跑出、ADR升11%
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編輯：葉志偉
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