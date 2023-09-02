【恒指ADR】外資炒救市　港交所ADR高3%　美團ADR高港4%

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【06：00】本港周五遇上颱風蘇拉吹襲，日夜市均停市，內地減存量房貸利率，多個地區落實認房不認貸的利好因素，以及其他刺激政策，中概股指數升3.2%，收報7274點，不過，人民幣連升兩日，離岸人民幣收報7.2703，兩天累升0.5%。ADR方面，美團ADR較港收市高4.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 港交所ADR 312.05 +2.6% 美團ADR 133.94 +4.2% 騰訊ADR 331.42 +2.0% 滙豐ADR 58.91 +0.1% 阿里巴巴美股 93.16 +3.3%

即市走勢︰

【22：25】納斯達克金龍中國指數升4% 美團ADR高港4%

【22：00】【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量 比亞迪銷量逾27萬輛 小鵬再破萬按月增長跑出、ADR升11%

【18：00】【業績︱電訊股】數碼通上年度少賺36.5%、罕有零透露上客量 增派末期息至17.5仙、股息率7.3厘（第二版）

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編輯：葉志偉