【打風改機票】HK Express 今明70個航班取消　受影響旅客可退款或更改出發日期

隨著超強颱風「蘇拉」逐漸逼近香港，天文台晚上8時15分改掛十號颶風信號，HK Express公布，今（1日）明（2日）兩日部分離港及抵港之航班將會取消，公司正透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並為他們提供更改原定航線之出發日期等三項選擇。

多條航線受影響

HK Express指，今日共有五十個航班，涉及十六條航線受到影響。受影響之航線包括台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京（羽田）、首爾（仁川）、東京（成田）大阪（關西）、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋。

此外，明日共有二十個航班，共十二條航線受到影響，受影響之航線包括曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪（關西）、布吉、東京（成田） 、東京（羽田）、福岡、首爾（仁川）。

受影響旅客可更改機票

HK Express表示，正透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並會為他們提供三項選擇：（1）更改原定航線之出發日期：

免費更改出發日期及豁免票價差額一次，必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排，新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制；（2）以代金券形式申請全額退款，必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請；（3）退回整張訂單或受影響之航段之款項，必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請。

如旅客在「飛遇世界鉅賞」活動中贏得機票禮券、並已兌換機票計劃於2023年9月1日或2日出發之得獎者，則可獲提供下列安排選項：（1）更改原定航線之出發日期，免費更改出發日期一次，必須於2023年9月2日或之前提出有關更改安排，新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發，並須受機位供應限制；（2）退回機場稅及附加費款項安排，必須於2023年9月15日或之前遞交有關申請。

建議旅客出發前了解航班最新狀況

旅客如欲更改預訂，請登入管理我的訂位網頁，顧客亦可透過官方WhatsApp、微信，或透過官網上旅客服務頁面填寫及遞交電子服務申請表。



由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現更改。HK Express建議旅客出發往機場前應預先瀏覽香港國際機場的官方網站www.hongkongairport.com 或HK Express之官方網站www.hkexpress.com 了解航班最新情況。

9月1日由香港出發之受影響航班：UO110， UO112， UO116， U132， UO172， UO226， UO558， UO620， UO622， UO624， UO626， UO628， UO638， UO650， UO652， UO688， UO694， UO700， UO702， UO744， UO760， UO820， UO826。



9月1日抵港之受影響航班： UO111， UO113， UO117， UO133， UO173， UO559， UO601， UO619， UO621， UO627， UO639， UO651， UO653， UO687， UO689， UO691， UO695， UO701， UO703， UO705， UO755， UO761， UO821， UO827， UO849， UO851， UO871。

9月2日由香港出發之受影響航班：UO130， UO550， UO600， UO618， UO686， UO690， UO704， UO760， UO820， UO848， UO850， UO870



9月2日抵港之受影響航班：UO131， UO227， UO551， UO623， UO625， UO629， UO761， UO821

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編輯：葉志偉