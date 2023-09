【中國經濟】李強會見IMF總裁　將優化環境吸引外資、反對脫鉤斷鏈

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)訪華,她早前先與人行行長潘功勝會面。據央視新聞,格奧爾基耶娃最新與國務院總理李強會面。李強表示,中國會更大力度吸引和利用外資,又指希望IMF反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

李強表示,中國經濟持續恢復,總體回升向好,中方將進一步強化政策協同,促進經濟增長,堅持改革開放不動搖,優化民營企業發展環境,推動外貿穩規模優結構,更大力度吸引和利用外資。

他又提到,中方支持基金組織在全球治理中繼續發揮重要作用,希望基金組織推動第十六次份額總檢查取得有意義的成果,反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

格奧爾基耶娃同日(1日)在社交網站「X」(Twitter)稱,她與李強展開富有成效的討論,就當今迫切的全球問題,期待繼續與中國密切合作,尤其是氣候議題,以及對發展中、脆弱經濟體的支持。

It was a great pleasure to meet 🇨🇳Premier Li again. We had a productive discussion and I look forward to continuing to work closely with China to tackle the pressing global issues of the day, especially climate change and support for developing and vulnerable economies. pic.twitter.com/PHrTBkOrGh