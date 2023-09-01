【中國經濟】李強會見IMF總裁　將優化環境吸引外資、反對脫鉤斷鏈

▲ 圖片來源：格奧爾基耶娃的社交平台

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）訪華，她早前先與人行行長潘功勝會面。據央視新聞，格奧爾基耶娃最新與國務院總理李強會面。李強表示，中國會更大力度吸引和利用外資，又指希望IMF反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

李強表示，中國經濟持續恢復，總體回升向好，中方將進一步強化政策協同，促進經濟增長，堅持改革開放不動搖，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。

他又提到，中方支持基金組織在全球治理中繼續發揮重要作用，希望基金組織推動第十六次份額總檢查取得有意義的成果，反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

格奧爾基耶娃同日（1日）在社交網站「X」（Twitter）稱，她與李強展開富有成效的討論，就當今迫切的全球問題，期待繼續與中國密切合作，尤其是氣候議題，以及對發展中、脆弱經濟體的支持。

It was a great pleasure to meet 🇨🇳Premier Li again. We had a productive discussion and I look forward to continuing to work closely with China to tackle the pressing global issues of the day， especially climate change and support for developing and vulnerable economies. pic.twitter.com/PHrTBkOrGh — Kristalina Georgieva （@KGeorgieva） September 1， 2023

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記者：伍鍵文