  • 26°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】李強會見IMF總裁　將優化環境吸引外資、反對脫鉤斷鏈

宏觀解讀 20:52 2023/09/01

分享：

分享：

圖片來源：格奧爾基耶娃的社交平台

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）訪華，她早前先與人行行長潘功勝會面。據央視新聞，格奧爾基耶娃最新與國務院總理李強會面。李強表示，中國會更大力度吸引和利用外資，又指希望IMF反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

李強表示，中國經濟持續恢復，總體回升向好，中方將進一步強化政策協同，促進經濟增長，堅持改革開放不動搖，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。

他又提到，中方支持基金組織在全球治理中繼續發揮重要作用，希望基金組織推動第十六次份額總檢查取得有意義的成果，反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

格奧爾基耶娃同日（1日）在社交網站「X」（Twitter）稱，她與李強展開富有成效的討論，就當今迫切的全球問題，期待繼續與中國密切合作，尤其是氣候議題，以及對發展中、脆弱經濟體的支持。

相關文章：

【平台企業座談會】阿里美股盤前升　李強：平台經濟大有可為

【中美關係】耶倫今日將先後與劉鶴及國務院總理李強會面（附日程表）

記者：伍鍵文 

開啟hket App，閱讀全文
國際貨幣基金組織 中國 中國市場 財政政策 外交 經濟 李強
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】失業率意外跳升　加息預期再降溫　道指期貨升150點、納指期貨升0.6%（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟數據】美國8月失業率跳升至3.8%│非農新增職位升至18.7萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【許家印在哪兒？】內媒傳恒大許家印身處廣州　不可隨意見外人　簽字難度增
【許家印在哪兒？】內媒傳恒大許家印身處廣州　不可隨意見外人　簽字難度增
【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？　一文看清仍運作港鐵服務、可能在未有通知下停駛
【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？　一文看清仍運作港鐵服務、可能在未有通知下停駛
【打風改機票】香港航空取消9月1日及9月2日共36班航班　豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用
【打風改機票】香港航空取消9月1日及9月2日共36班航班　豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用
【打風消息︱蘇拉】天文台料10號風球維持一段時間、吐露港水位恐創紀錄　港股日夜停市（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台料10號風球維持一段時間、吐露港水位恐創紀錄　港股日夜停市（不斷更新）
【美股盤前】失業率意外跳升　加息預期再降溫　道指期貨升150點、納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股盤前】失業率意外跳升　加息預期再降溫　道指期貨升150點、納指期貨升0.6%（不斷更新）
【李嘉誠現身】95歲李嘉誠坐電動輪椅現身慈山寺　偕周凱旋一同誠心禮佛
【李嘉誠現身】95歲李嘉誠坐電動輪椅現身慈山寺　偕周凱旋一同誠心禮佛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款