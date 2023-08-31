【風暴消息】天文台改掛10號颶風信號 港鐵只維持有限度服務 內附詳情

港鐵指，由於天文台已改發十號颶風信號，基於安全考慮，港鐵已暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。地底路段則維持有限度服務直至晚上收車。風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。

港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。

高速鐵路(香港段)方面，現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。

現時港鐵列車服務班次如下：

荃灣綫 (荔景站至中環站) 15分鐘一班

觀塘綫 (彩虹站至黃埔站) 15 分鐘一班

港島綫 (杏花邨站至堅尼地城站)15分鐘一班

南港島綫 (海怡半島站至利東站)15 分鐘一班

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站 15 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班

東涌綫 (九龍站至香港站) 15 分鐘一班

迪士尼綫 暫停服務

機場快綫 暫停服務

東鐵綫 (紅磡站至金鐘站) 15 分鐘一班

屯馬綫

荃灣西站 - 尖東站 15 分鐘一班

何文田站 - 鑽石山站 18 分鐘一班

輕鐵 暫停服務

港鐵巴士 暫停服務

高速鐵路 暫停服務

另外，原定於今天投入服務的輕鐵早上特別路線 506P 綫將延於下周一(9月4日)投入服務。



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責任編輯：陳詠妍