【儲局官員】博斯蒂克：債務再融資利率大幅上升　金融機構和政府正承受壓力

美國去年3月開展加息周期後已加息超過5厘，息口上升亦導致銀行危機等問題接連出現。亞特蘭大聯儲銀行主席博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，由於債務再融資的利率大幅上升，令金融機構和政府都受到一些壓力，美國經濟在一段時期內面臨一些擾動。

他指出，美國很多存量債務的成本非常低，當這些債務到期時，其再融資成本與之前的水平沒有可比性。對此需要進行調整。故此，他預期實際上所有層面都將面臨大洗牌。

他又指，美國不少銀行家從未生活在利率不斷上升或利率較高的環境中，所以有很多東西需要學習。對於政府債務，他稱必須償還的債務利息金額顯著上升。所有這些領域都將面臨壓力。

博斯蒂克今年在聯邦市場委員會（FOMC）對貨幣政策沒有投票權，而他一直是局內偏鴿的官員。



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編輯：葉志偉