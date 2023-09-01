【内房危機】北京、上海宣布落實「認房不認貸」政策　北上廣深一線城市同推

▲ 【内房危機】北京、上海及成都宣布落實「認房不認貸」政策

被視為支持內房重要舉措的「認房不認貸」，日前繼廣州、深圳、武漢等城市落地，北京、上海及成都最新亦正式宣執行日期。「認房」、「認貸」指的是買樓人士貸款時，銀行認定他是買首套房還是二套房，及對應的首期比例及貸款利率；「認房不認貸」意即家庭成員只要在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，都能夠享受首套房標準的較低首付比例和較優惠貸款利率，令購房者的資金壓力減小。

北京即日起實施

北京住城部委等周五（9月1日）公布，為貫徹落實住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》要求，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，經市政府同意，現就優化北京市個人住房貸款中住房套數認定標準通知如下：

居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在北京市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

通知自印發之日起施行。

上海周六起實施

人行上海市分行、住建委等公布，《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，執行購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。該規定自通知印發次日起執行。

成都即日起生效

成都市住房建局等發布，《關於優化成都市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》。通知自印發之日起施行。

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記者：伍鍵文