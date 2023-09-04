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【宏觀術數@iM網欄】 分析秋分星盤 月亮變化帶出影響

名人薈萃 15:21 2023/09/04

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下周9月8日白露節後便踏入辛酉月，前期談過流月地支和太歲相沖，再加上其他術數因素，主市場和人事波動變化頻生，特別是家居或辦事處門向或主要「用事位」於西北方者更為明顯，而流年五黃煞星和流月二黑病符星臨門更宜忌留意，如果此月內有必須作維修或工程，可考慮使用上期介紹的玄空吉時以減少負面效應。上月初亦分析過天干地支屬金的月份對黃金價格的影響，希望讀者們能有所警惕。無疑這幾個月本地投資和地產市場都稍不振，且讓我們再從9月份重要星象細看往後端倪以作參考。

同場加映：【青姐話】恨鐵不成鋼   一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

以往言及8月23日開始水星逆行星象，9月15日陰曆踏入八月初一，按照紫微斗數四化星排列，便是巨門化祿、文昌化忌的月份。巨門化祿利口舌生財，文昌化忌則主文書失誤，或因票據、文書或合約等出問題而產生損失，兩者在斗數必然同時發生，因應現代商業市場似乎亦頗有道理。

而9月份最重要的星象當為9月23日秋分始入星盤，按天星學理論今年會對往後6月至明年3月前都有重要影響。星盤中較值得留意的組合有冥王星和月亮南、北交點構成不利硬角度（相刑），與及土星和月孛星相衝。

以香港星盤來說，冥王星準確會合重點位置的東升點，其不良性質更為明顯並影響整體表現，這段時間內加上元運交接期間百業恐會有較大變化更替，以往利好安逸舒適模式都會受到衝激或逆轉，變幻才是常態。投資市場方面，特別可以留意礦藏或油價、石油副產品價格，可能會有較大波動，並且整體來說屬於不利居多。

此外，土星和月孛星相衝亦影響到經濟宮位，土星和冥王星兩者其實對經濟貿易均非善類，土星往往與收縮和不景氣相關，月孛星又正處於外國異地的宮位，簡單解讀起來外貿和靠外國投資都難有較佳復甦。宮內另有海王星卻又與對宮太陽相衝，配合冥王星相互關係對實體經濟以至商品價格都易有不利，投資礦產或原油等可注意易有虛假利好消息而至損失等等。但留意對土星和月孛星也先後在8月和9月間和對黃金價格有重要影響的「軒轅十四」產生互動，價格會有上落波動，較近期可留意10月9日附近時間。

較特別是「月亮交點」和「月孛星」其實都和月亮繞日軌道相關連的，星象既然都帶來重要影響，那麼月相變化周期也可能會帶出玄機訊息，有興趣朋友可加以留意。當中9月份第一個滿月便是9月29日中秋節的超級收獲新月，其他的各個組合有機會再為大家介紹。

古文明對不同滿月作過一些有趣的描述，借用一下網上資料作參考。

2023年滿月日期和名稱

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溫股知新
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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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