▲ 【分析】第二季哪間主要內銀最賺錢？

主要內銀已悉數公布今年上半年的業績，若單看第二季業績表現，哪家大型內銀跑出？本報綜合多家主要內銀中期業績，計算各行第二季業績數據，若從純利角度計，四大國有銀行以建行 （00939） 按年增逾7%跑出，若加上投資者亦關注的其他內銀，例如：招行 （03968） 、郵儲行 （01658） 當中，則以招行純利表現較佳，第二季按年增幅逾1成。

四大國有內銀何以建行有較高的純利增幅？主要是與該行信用減值損失縮減有關。事實上，建行第二季本身撥備前利潤是按年倒退，然而，該行第二季信用減值損失僅438億元人民幣，按年縮減幅度卻達15%，幅度亦遠超其他三大國有行。不過，若計入投資者亦關注的招行、郵儲行，招行減值按年縮減更大，減幅27%，故亦令招行純利按年增幅達1成。

內銀業績亦可有其他角度檢視，以下按營收、撥備前利潤、淨息差等數個維度比較各內銀表現：

第二季營收方面，以中行按年增幅近6%表現較佳，相信與其境外業務受惠於加息環境有關。中行本身較其他內銀更為國際化，據其業績公告，旗下內地除外的業務的營業收入在今年上半年按年增長近36%。

撥備前利潤（PPOP）方面，中行亦相較其他主要內銀跑出，第二季錄得2.4%按年增幅。事實上，該行第二季營業費用按年增14%達506億元人民幣，不論是增幅、費用總量都高於建行、招行等不少同業，中行在PPOP錄得較佳增幅，主要是營收有較大增長所帶動。

上半年淨息差方面，主要內銀當中以中行的按年錄得最小跌幅，相信亦與加強控制境內資金成本、且本身擁有較國際化的業務有關。中行副行長張毅在日前業績會上指出，雖該行境內淨息差受貸款市場報價利率下調、債券收益率下跌所影響，但該行的人民幣負債端方面，今年加強量化協同管理，令存款成本按年降，而境內同業存拆成本也因內地市場利率下行而下降，共助拉高淨息差8個基點，加上美國聯儲局加息令該行外幣淨息差提高8個基點，合計對整體淨息差有16個基點的正面影響。不過，倘以淨息差數值而言，主要內銀則續以招行表現較佳。

第二季主要內銀表現按年變幅：

銀行 營收 撥備前利潤 純利 上半年淨息差 （按年變幅） 建行 （00939） -1.8% -2.9% +7.1% 1.79%（-30基點） 農行 （01288） -0.9% -4.1% +5.6% 1.66%（-36基點） 工行 （01398） -3.4% -5.3% +1.2% 1.72%（-31基點） 郵儲行 （01658） +0.6% -8.7% +5.2% 2.08%（-19基點） 中行 （03988） +5.9% +2.4% +1% 1.67%（-9基點） 招行 （03968） +1% -0.5% +10.5% 2.23%（-21基點）

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記者：胡學能