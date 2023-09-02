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【玄人‧峰語@iM網欄】玄來有段古 一個職場年輕人的故事（下集）

名人薈萃 10:00 2023/09/02

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上期談到有為年青人在一家「出糧」及「開會」文化的大型企業工作，每天都看到千奇百趣的事情，某程度上，他感覺自己像活在「平衡時空」之下 ------高管層有管理層自high，外邊有外邊捱苦。

企業本身是一家綜合企業，但主要的盈利支持是來自「金融」、「地產」及「貿易」幾大板塊。無可否認，目前經濟環境明顯轉差了，三大盈利馬車幾近進入冰封狀態，所以公司高層要開會想想對策。於是，他們就出去外訪走走，又或者派人到「總部」取經，希望為企業殺出新血路。我曾跟大家指出，很多時候一家企業的命運會跟掌舵人的命運拉上很大的關係，如果是風平浪靜的時勢，遇上一個好運的掌舵人，企業的前景會非常不俗的。然而，如果在大風大浪時，掌舵人就不可能單靠運氣，真的要考真功夫了。

年青人本身是一個實戰智慧型的員工，是企業重點培訓的未來高管，因此有機會跟著高管們周圍跑跑，見見世面。他事後跟我分享的所見所聞，令他非常憂心：首先，大家在職場都打滾過，明白很多所謂的企業交流活動都是一場「交差SHOW」，所見所聞是可以參與借鏡，但不能夠「搬字過紙」般全盤複製，因為我們見到每一個產業的風光一面，背後是有很多因素，而且在A地方可行，在B地方卻未必成功。由於企業本身擁有百年基業，可算是老本豐厚，有的是資源，甚麼都可以一試，即使是試錯了也沒所謂，因為企業的管治文化是沒管理層需要負責，最多是項目不了了之及胎死腹中，沒人提沒人講就當沒事發生。再者，只要大家能夠「無事忙」地忙一輪，交足功課給「總部」就行了。如是者，高管們出差後便磨拳擦掌幹一番大事業。

同場加映：【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

其中一例是，高管們在外訪時吃過了好味的草莓，回來後在會談上再三回味它的美味，認為它是很好的水果，於是忽發其想叫手下們不如開田種莓，收成後拿去市場出售，還拿計算機出來「篤篤數字」，假設賣50元一盒，市場人口有700萬人，假如十分之一人肯買，這們生意豈不是「發過豬頭」？在「人浮於事」的這一刻，企業有此PORJECT 搞作，每個部門都想渾上這淌水領功，於是大家都積極參與。年青人是其中一PROJECT執行者，他刻下面對的煩惱是：1) 這些PROJECT 高管沒有計算可行性及成交效益，企業本身是高端服務產業，現在要走一些低端產業，對整個企業盈利如杯水車薪 。而且他們根本不明白目前企業面對真正問題是什麼，不是針對整體問題的根本去落藥，總之有事做，有糧出，「嗚謝欄」有自己的名字就夠了。2) 最大問題是這班高管平時「吹水」還可以，但真的沒有實戰經驗，現在他們要全力落場去大事搞作，最緊要有份摸下掂下，一些簡單三幾人可以完成的東西，變了架床疊屋，大家鬥磨…..。最終，年青人只能硬著頭皮撐下去，而他的心聲，你們明白嗎？

聯絡電郵: keifungfortune@gmail.com

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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