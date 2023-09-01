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【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量　比亞迪銷量逾27萬輛　小鵬再破萬按月增長跑出、ADR升11%

股市 22:13 2023/09/01

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【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量　

內地汽企陸續8月新能源車數據，龍頭比亞迪  （01211） 銷量續保持領先，單月新能源銷量逾27萬輛，按年再升57%。理想汽車 （02015） 於新勢力之中繼續領跑，單月交付3.49萬輛。小鵬汽車 （09868） 推出G6以來，交付表現改善，連續兩個月銷量重上1萬，按月交付量增長達24%。蔚來 （09866） 8月交付量就未能維持在2萬以上。

周五港股因颱風停市，美股開市後，小鵬汽車（美：XPEV）升11%，蔚來（美：NIO）升9.5%，兩者較港股前收市高水5%。理想汽車則升3%。

新能源車廠8月交付量（輛）按年變幅按月變幅
比亞迪274,386（銷量）+56.9%+4.7%
理想34,914＋664%＋2.3%
蔚來19,203+81%-6.1%
小鵬汽車13,690+43%+24.0%
吉利旗下「極氪」12,303+72%+2.2%

比亞迪 （01211） 公布，8月銷售新能源車27.4萬輛，按年上升56.9%，按月增加4.7%。當中，純電動乘用車佔14.6萬輛；插電式混合動力乘用車佔12.8萬輛，餘下的300輛為商用車。海外方面，月内銷售新能源乘用車 2.5萬輛。 

理想汽車 （02015） 公布，交付新車34,914輛，按年增長6.6倍，按月升2.3%。8月理想L7、理想L8、理想L9叁款車型均實現月交付破萬輛的成績。今年1至8月，在國內30萬元以上新能源汽車市場的市占率已經超過30%。

小鵬汽車 （09868） 公布，8月的交付量為13,690輛，按年升43%，按月增長24%，連續兩個月交付量超過1萬。當中，旗下智能電動SUV「G6」交付7060輛，按月上漲8成，累計交付逾1.1萬輛。

吉利汽車 （00175） 旗下新能源品牌「極氪」宣布，8月「極氪」交付12,303輛，按年增加71.7%。截至8月底，「極氪」累計交付14.5萬輛。

蔚來汽車 （09866） 公布，8月的交付量為19,203輛，按年升81%。當中，旗下智能電動SUV交付12,015輛；智能電動轎車交付了7,314輛。截至8月底，蔚來累計交付了38.4萬輛汽車。

ET財智Talk
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記者：伍鍵文

比亞迪股份（01211） 蔚來－SW（09866） 理想汽車—W（02015） 港股 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175）
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