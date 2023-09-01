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【電動車】一文看清新能源車廠8月交付量 小鵬再破萬月增長跑出、 理想3款車款交付破萬
內地汽企陸續8月新能源車數據，理想汽車 （02015） 於新勢力之中繼續領跑，單月交付3.49萬輛。小鵬汽車 （09868） 推出G6以來，交付表現改善，連續兩個月銷量重上1萬，按月交付量增長達24%。蔚來 （09866） 8月交付量就未能維持在2萬以上。
|新能源車廠
|8月交付量（輛）
|按年變幅
|按月變幅
|理想
|34,914
|＋664%
|＋2.3%
|蔚來
|19,203
|+81%
|-6.1%
|小鵬汽車
|13,690
|+43%
|+24%
|吉利旗下「極氪」
|12,303
|+72%
|+2.2%
理想汽車 （02015） 公布，交付新車34914輛，按年增長6.6倍，按月升2.3%。8月理想L7、理想L8、理想L9叁款車型均實現月交付破萬輛的成績。今年1至8月，在國內30萬元以上新能源汽車市場的市占率已經超過30%。
小鵬汽車 （09868） 公布，8月的交付量為13,690輛，按年升43%，按月增長24%，連續兩個月交付量超過1萬。當中，旗下智能電動SUV「G6」交付7060輛，按月上漲8成，累計交付逾1.1萬輛。
吉利汽車 （00175） 旗下新能源品牌「極氪」宣布，8月「極氪」交付12,303輛，按年增加71.7%。截至8月底，「極氪」累計交付14.5萬輛。
蔚來汽車 （09866） 公布，8月的交付量為19,203輛，按年升81%。當中，旗下智能電動SUV交付12,015輛；智能電動轎車交付了7,314輛。截至8月底，蔚來累計交付了38.4萬輛汽車。
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記者：伍鍵文