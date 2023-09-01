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馬斯克抱怨變性女兒仇富 遭私立名校洗腦變共產主義者

環球社會熱點 17:53 2023/09/01

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富豪馬斯克（Elon Musk）的變性女兒Vivian Jenna Wilson，去年鬧出與馬斯克不和。美媒引述一本即將出版的馬斯克傳記內容，聲稱馬斯克曾抱怨Vivian遭她就讀的私立名校洗腦，成為一名仇視所有富人的共產主義者。

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馬斯克與前妻育有一對雙胞胎兒子，其中一名兒子Xavier去年向法院申請改名為Vivian，及更改性別為女性。法院文件更顯示，Vivian不希望與自己的親生父親有任何形式的關係。

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曾為蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）撰寫傳記的美國作家艾薩克森（Walter Isaacson），最新撰寫的馬斯克傳記將於本月出版。

《華爾街日報》周四（8日31日）引述該書部分內容，艾薩克森指除了馬斯克一名孩子於出生10周後不幸夭折以外，與Vivian不和就成為馬斯克人生最痛苦的事。

據悉，當馬斯克首度得知Vivian變性一事時，仍大致感到樂觀，直至Vivian發表極端馬克思主義言論及提出和父親斷絕關係。

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馬斯克認為Vivian已超越社會主義，成為一名徹底的共產主義者，並認為任何有錢人都是邪惡的。

而他更將部分責任歸咎於Vivian所就讀的美國私立名校Crossroads，認為該校提倡的覺醒文化導致他與Vivian關係惡化。

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責任編輯：鄭錦玲

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