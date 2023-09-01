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【醫療股】德視佳看好内地業務未來1至2年增長　滲透率有待提升

股市 17:23 2023/09/01

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【醫療股】德視佳看好内地業務未來1至2年增長　滲透率有待提升

視力矯正服務商德視佳 （01846） 主席兼執行總裁約根森（Jørn Slot Jørgensen）稱，暫未見集團業務受宏觀經濟影響，相反更看好内地業務未來1至2年增長。約根森解釋，德視佳主要客群為内地中產及高端人士，且大部分診所位於沿海發達城市，認為影響有限。他又稱，部分診所的產能利用率僅約3成，認為集團在内地的滲透率有待提升。

新診所料需時1至2年回本

於6月底，德視佳目前主要在德國、丹麥、英國、中國開設眼科診所，全球診所及衛星診所數量達33間。集團首席財務官Markus Braun表示，下半年將有多4間診所投入服務，當中，1間位於英國倫敦，最快9月開幕；1間位於香港銅鑼灣，料最早於10月開幕；其餘兩間位於德國。他透露，每間診所平均投入2百萬歐元，料需時1-2年才達到收支平衡點。

德視佳上周公布半年業績，純利6747.6萬元，按年升45%，相當於每股盈利20.325仙。派中期息5.11仙。

ET財智Talk
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【醫療股】德視佳國際眼科：本地首間眼科旗艦診所料最快10月開幕　回本期需時觀察

記者：伍鍵文

德視佳（01846） 港股
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