他信獲泰王特赦 刑期減至1年

泰國《王室公報》（Royal Gazette）周五（9月1日）宣布，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）同意特赦前總理他信（Thaksin Shinawatra），刑期將由8年大幅減少至1年。

他信返泰國入獄首晚 因健康問題移送醫院 【下一頁】

王室公報表示，他信尊重司法程序，接受自己所犯罪行的刑罰，並且展示悔意，加上身體狀況欠佳，需要接受專業醫療照顧，因此泰王哇集拉隆功同意特赦他信。公報亦指出，他信曾為泰國民民眾帶來正面影響，而且對王室忠誠。

他信周四（8月31日）去信泰王，請求獲得皇家特赦。即將卸任的司法部長威沙努（Wissanu Kreangam）同日表示，請求需由總理帕拉育（Prayuth Cha-ocha）簽署後轉交泰王，如今獲批代表軍方亦同意特赦他信。

他信結束15年流亡返抵泰國 被判囚8年（第二版） 【下一頁】

年屆74歲的他信於上月23日返抵泰國，終止長達15年的流亡海外生涯。他信甫到達便被轉送至最高法院，接受3項貪腐控罪審訊。最終，最高法院裁定他信需監禁8年。

然而，入獄首夜他信便因胸口痛和高血壓等健康問題，獲獄方安排送往醫院治療。監獄醫生為他信做身體檢查，發現他信患有四種慢性疾病，包括心臟及肺部健康問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培