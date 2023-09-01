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【業績︱電訊股】數碼通上年度少賺36.5%、罕有零透露上客量　增派末期息至17.5仙、股息率7.3厘（第二版）

股市 18:31 2023/09/01

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【業績︱電訊股】數碼通上年度少賺36.5%　增派末期息至17.5仙、股息率7.3厘

新地系數碼通 （00315） 公布6月底止2023年度業績，期內收入67.63億元，按年跌2.8%；純利2.69億元，按年跌36.5%，每股賺24.3仙，派末期息17.5 仙，按年增12.9%；全年派32仙，按年增6.7%，以周四（31日）收報4.37元計，股息率7.3厘。

數碼通罕有未透露全年上客量及月費流失率，行政總裁劉若虹只在業績會提及，截至7月止，5G服務客戶滲透率37%，而5G免拉線家居寬頻用戶規模突破10萬人。

漫遊收入回復至疫情前9成

劉若虹提到，上財年漫遊收入健康回升，一方面受惠旅遊活動復甦，另一方面，數碼通以價錢吸引漫遊產品提高市佔率，目前漫遊收入回復至疫情前9成，預計今年會繼續增長。

數碼通期內於錄得以攤銷成本計量的金融資產預期信貸虧損為2.01億元，拖累列賬純利，若撇除預期信貸虧損，溢利為4.70億元，按年增長3.5%，主要受惠漫遊收入回升及 5G 家居寬頻服務增長。

部分債券撥備 不影響現金流

數碼通副主席馮玉麟提到，集團一直有利用閒置資金進行多元化投資，包括銀行存款及債券，由2015年起確認回報超過3億元。馮玉麟稱，考慮到部分債券發行人財務正面對困難，雖然公司視債券投資屬持有至到期（hold to maturity），不過，基於審慎原則，決定將部分債券充分撥備。馮玉麟稱，此舉不影響數碼通股息及現金流，目前手持現金超過11億元，以及持有部分香港發行人債券。

數碼通科技總裁鄒金根稱，數碼通5G獨立組網（SA）已準備就緒，但目前終端應用未算成熟，正與部分行業進行先導計劃，冀帶動整個生態圈。數碼通核心資本開支5.09億元，按年降4%，馮玉麟預計，中期會維持相若水平，雖然5G網絡投資期已過，但希望投資到業務流程數碼化，引入AI 提高了解客戶能力。

流動通訊業料持續激烈競爭

數碼通服收上年度收入為45.46億元，按年增1.3%；流動服務月費計劃ARPU 為224元，按年增5.2%。數碼通預料，流動通訊業的激烈競爭將會持續，並繼續面對價格壓力。將會審慎應對宏觀環境，同時繼續積極投資於錄得增長的業務範疇。

（第二版加入記者會）

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記者：李哲毅

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