▲ 【業績︱電訊股】數碼通上年度少賺36.5% 增派末期息至17.5仙、股息率7.3厘

新地系數碼通 （00315） 公布6月底止2023年度業績，期內收入67.63億元，按年跌2.8%；純利2.69億元，按年跌36.5%，每股賺24.3仙，派末期息17.5 仙，按年增12.9%；全年派32仙，按年增6.7%，以周四（31日）收報4.37元計，股息率7.3厘。

數碼通稱，期內於錄得以攤銷成本計量的金融資產預期信貸虧損為2.01億元，拖累列賬純利，若撇除預期信貸虧損，溢利為4.70億元，按年增長3.5%，主要受惠漫遊收入回升及 5G 家居寬頻服務增長。

數碼通服收上年度收入為45.46億元，按年增1.3%；流動服務月費計劃ARPU 為224元，按年增5.2%；截至7月止，5G 服務客戶滲透率37%。

數碼通預料，流動通訊業的激烈競爭將會持續，並繼續面對價格壓力。將會審慎應對宏觀環境，同時繼續積極投資於錄得增長的業務範疇。

相關文章：

【網絡安全】數碼通SmarTone推三招助客識別詐騙訊息 提醒公司通訊連結只使用官方域名

【數碼通】SmarTone市務及產品總監林慧中履新 負責大眾市場電訊產品業務

記者：李哲毅