【港元定存】港元定存突爆劈息浪　3個月最高息幸保6.6厘萬元進場

▲ 9月開局3間虛銀及傳統銀行搶閘減港元息

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拆息持續走低，本周14間銀行鬥減港元定期存款息，為今年最多，最惹關注的是大小行重手劈息，包括滙豐撤5厘息，中銀香港把4厘中長息下架，恒生狠削3個月0.7厘至3.5厘，工銀亞洲、東亞及信銀國際更一周兩連減。專家以發鈔行輪流鬥劈息，料中小行也跟減。

追息族另闢門路 潮玩借平錢轉做定存賺息差

市況有4大看點︰

（1）罕現劈息浪：14間大小行減息，為下半年最多，市料除了拆息趨跌，令短存變重災區外；另一主因是市傳內地減定存息0.25厘，國內大款客瞄準本港定存息較高，通關後湧港開立定存，令業界的生意額提早達標，港銀爭相把超高息下架，就如建行亞洲狠削7天年息，從20厘劈6.2厘至13.8厘。

（2）虛銀逆市突襲：虛擬銀行再玩突擊搶長短錢，平安壹賬通（PAOB）甫踏入9月狠削1個月0.8厘險守3厘，但尚幸周初勁升1年期1.1厘至4.5厘力保不變，追貼大眾財務及招商永隆，齊膺三冠王。匯立（WeLaB Bank）更逆市獨加，新推1個月買基金再做定存享10厘。

（3）借平錢轉做定存賺息差：港股易跌難升揾食艱難，適逢港銀罕爆劈息潮，好息之徒另闢門路自製「套息」交易，主要窺伺不斷燒錢谷新客的虛銀，貸款息率遠低於定期存款，例如Mox Bank即時借1.99厘，旗下1年定存高達4.4厘，牌面上賺息差2.41厘。匯立貸款息1.68厘，1年定存也是4.4厘，18個月及兩年更有4.5厘，息差最高達2.82厘。去年第4季也曾現「低貸高存」，稅貸玩割喉減價戰，較定存息差最多達4厘。

（4）超高息爭相下架：信銀國際半年4.68厘破頂息不再有，東亞及華僑銀行等銀債退款優惠亦皆於8月31日截止。

本周有變化定存息*

銀行 定期存款利率（厘） 1個月 3個月 4個月 半年 9個月 1年 創興 手機銀行

3.65

（-0.3） 花旗 3.18

（+0.3） 上商 3.88

（-0.05） 恒生 4

新推 天星 4

（-0.2） 富融 4

​​​​​​​（+1） 建行亞洲 4.1

​​​​​​​（+0.05） 大新 4.2

​​​​​​​（-0.2） 南商 4.2

​​​​​​​（-0.1） 交銀香港 4.25

​​​​​​​（-0.1） 工銀亞洲 98天4.3

​​​​​​​（-0.2） 信銀國際 4.3

​​​​​​​（-0.05） 4.3

​​​​​​​（-0.05） 東亞 4.3

​​​​​​​（-0.1） 星展 4.35

​​​​​​​（-0.05） 富邦 4.5

​​​​​​​（-0.1） 大眾銀行 4.5

​​​​​​​（+0.2） PAOB 4.5

​​​​​​​（+1.1） 華僑銀行 銀債退款優惠

4.6

​​​​​​​（-0.15 ） 匯立 10

​​​​​​​（新推買基金） 註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

建行亞洲7天享13.8厘膺冠全城高息王

高息榜：

7天： 建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,323元利息，至9月底

建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,323元利息，至9月底 1個月： 匯立10厘，推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶由8月28日至9月11日在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元；再於9月12日到17日以4萬元新資金，開立1個月定期存款享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，賺息16,400元

滙豐旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

匯立10厘，推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶由8月28日至9月11日在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元；再於9月12日到17日以4萬元新資金，開立1個月定期存款享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，賺息16,400元 滙豐旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元 3個月： 眾安（ZA Bank）迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠剛延至9月13日

眾安（ZA Bank）迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠剛延至9月13日 半年： 大眾銀行、大眾財務及富邦4.5厘

大眾銀行、大眾財務及富邦4.5厘 1年： PAOB、大眾財務及招商永隆4.5厘

PAOB、大眾財務及招商永隆4.5厘 兩年：匯立4.5厘

花旗料9月21日聯儲局或凍息 渣打估計美元挑戰104.7

港息受美息左右，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，料9月聯儲局或不加息，美滙指數3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。

渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖認為，聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會上言論相對鷹派，美滙指數連續6星期上升。從技術走勢分析，美元逼近超買區域，但近期動力仍可能支持美元上試今年5月高位104.7。

1個月拆息兩連挫，現為3.71厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.44厘，廖嘉豪料3個月拆息於第三季預測為5.22厘、第四季 5.47厘。

廖嘉豪預計，3個月內港滙預測為7.84，未來6到12個月料為7.82。

比拼4大行，以公開牌價息率作準：

7天： 恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘

恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘 3個月： 恒生、滙豐及中銀3.5厘、渣打3.4厘

恒生、滙豐及中銀3.5厘、渣打3.4厘 半年期： 渣打3.8厘、滙豐及中銀3.6厘、恒生3.5厘

渣打3.8厘、滙豐及中銀3.6厘、恒生3.5厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

静待150億元零售綠債開售 專家料保底息或勁加至4.5厘 銀行再出擊迎戰

市料若150億元零售綠債公布開售詳情，同業將再掉頭加息迎戰。致富證券董事暨證券業務主管郭家安表示，有意作為綠債的分銷行；但相信其保證年回報須由去年的2.5厘、大幅上調至4.5厘，追貼1年定存，甚至直逼銀債的5厘，才具吸引力。

虛銀匯立推買基金做定存享10厘 Mox活期息10.8厘全城最高

那邊廂，檢視虛銀，4行出招，PAOB自5月以來首度加長息，1年勁升至4.5厘，險勝匯立及Mox Bank的4.4厘而膺一哥；卻於9月開局調低半年或以下年息。同樣，富融也短減長加，下調3個月0.2厘，至3.8厘，卻勁加1年期1厘，至重上4厘關。

匯立新推1個月買基金做定存享10厘；反觀天星（AirStar Bank）減3個月年息0.2厘，至險守4厘。

虛銀長短息王：

1個月： 匯立買基金做定存享10厘

匯立買基金做定存享10厘 3個月： 眾安6.6厘迎新獎賞

眾安6.6厘迎新獎賞 4個月： PAOB4.1厘

PAOB4.1厘 半年期： 匯立、富融及Mox4.2厘

匯立、富融及Mox4.2厘 7個月： 匯立4.3厘

匯立4.3厘 9個月： 匯立4.4厘

匯立4.4厘 1年期： PAOB4.5厘、Mox及匯立4.4厘、富融4厘，livi bank3.4厘；天星3.1厘、眾安3.01厘

PAOB4.5厘、Mox及匯立4.4厘、富融4厘，livi bank3.4厘；天星3.1厘、眾安3.01厘 18個月及兩年：匯立4.5厘

另外，Mox另闢戰綫谷活期息，合資格新客完成任務，計及迎新Bonus及回贈等，活期存款全城最高10.8厘，拋離天星的6.88厘；惟後者毋須完成任務。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君