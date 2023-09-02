【港元定存】港元定存突爆劈息浪　3個月最高息幸保6.6厘萬元進場

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【金融人才】Sun Life 永明揀蟀 強調與企業文化契合 籲新人才付出時間增值
拆息持續走低，本周14間銀行鬥減港元定期存款息，為今年最多，最惹關注的是大小行重手劈息，包括滙豐撤5厘息，中銀香港把4厘中長息下架，恒生狠削3個月0.7厘至3.5厘，工銀亞洲、東亞及信銀國際更一周兩連減。專家以發鈔行輪流鬥劈息，料中小行也跟減。
追息族另闢門路 潮玩借平錢轉做定存賺息差
市況有4大看點︰
（1）罕現劈息浪：14間大小行減息，為下半年最多，市料除了拆息趨跌，令短存變重災區外；另一主因是市傳內地減定存息0.25厘，國內大款客瞄準本港定存息較高，通關後湧港開立定存，令業界的生意額提早達標，港銀爭相把超高息下架，就如建行亞洲狠削7天年息，從20厘劈6.2厘至13.8厘。
（2）虛銀逆市突襲：虛擬銀行再玩突擊搶長短錢，平安壹賬通（PAOB）甫踏入9月狠削1個月0.8厘險守3厘，但尚幸周初勁升1年期1.1厘至4.5厘力保不變，追貼大眾財務及招商永隆，齊膺三冠王。匯立（WeLaB Bank）更逆市獨加，新推1個月買基金再做定存享10厘。
（3）借平錢轉做定存賺息差：港股易跌難升揾食艱難，適逢港銀罕爆劈息潮，好息之徒另闢門路自製「套息」交易，主要窺伺不斷燒錢谷新客的虛銀，貸款息率遠低於定期存款，例如Mox Bank即時借1.99厘，旗下1年定存高達4.4厘，牌面上賺息差2.41厘。匯立貸款息1.68厘，1年定存也是4.4厘，18個月及兩年更有4.5厘，息差最高達2.82厘。去年第4季也曾現「低貸高存」，稅貸玩割喉減價戰，較定存息差最多達4厘。
（4）超高息爭相下架：信銀國際半年4.68厘破頂息不再有，東亞及華僑銀行等銀債退款優惠亦皆於8月31日截止。
本周有變化定存息*
|銀行
|定期存款利率（厘）
|1個月
|3個月
|4個月
|半年
|9個月
|1年
|創興
|手機銀行
3.65
（-0.3）
|花旗
|3.18
（+0.3）
|上商
|3.88
（-0.05）
|恒生
|4
新推
|天星
|4
（-0.2）
|富融
|4
（+1）
|建行亞洲
|4.1
（+0.05）
|大新
|4.2
（-0.2）
|南商
|4.2
（-0.1）
|交銀香港
|4.25
（-0.1）
|工銀亞洲
|98天4.3
（-0.2）
|信銀國際
|4.3
（-0.05）
|4.3
（-0.05）
|東亞
|4.3
（-0.1）
|星展
|4.35
（-0.05）
|富邦
|4.5
（-0.1）
|大眾銀行
|4.5
（+0.2）
|PAOB
|4.5
（+1.1）
|華僑銀行
|銀債退款優惠
4.6
（-0.15 ）
|匯立
|10
（新推買基金）
|註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
建行亞洲7天享13.8厘膺冠全城高息王
花旗料9月21日聯儲局或凍息 渣打估計美元挑戰104.7
港息受美息左右，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，料9月聯儲局或不加息，美滙指數3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。
渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖認為，聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會上言論相對鷹派，美滙指數連續6星期上升。從技術走勢分析，美元逼近超買區域，但近期動力仍可能支持美元上試今年5月高位104.7。
1個月拆息兩連挫，現為3.71厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.44厘，廖嘉豪料3個月拆息於第三季預測為5.22厘、第四季 5.47厘。
廖嘉豪預計，3個月內港滙預測為7.84，未來6到12個月料為7.82。
静待150億元零售綠債開售 專家料保底息或勁加至4.5厘 銀行再出擊迎戰
市料若150億元零售綠債公布開售詳情，同業將再掉頭加息迎戰。致富證券董事暨證券業務主管郭家安表示，有意作為綠債的分銷行；但相信其保證年回報須由去年的2.5厘、大幅上調至4.5厘，追貼1年定存，甚至直逼銀債的5厘，才具吸引力。
虛銀匯立推買基金做定存享10厘 Mox活期息10.8厘全城最高
那邊廂，檢視虛銀，4行出招，PAOB自5月以來首度加長息，1年勁升至4.5厘，險勝匯立及Mox Bank的4.4厘而膺一哥；卻於9月開局調低半年或以下年息。同樣，富融也短減長加，下調3個月0.2厘，至3.8厘，卻勁加1年期1厘，至重上4厘關。
匯立新推1個月買基金做定存享10厘；反觀天星（AirStar Bank）減3個月年息0.2厘，至險守4厘。
另外，Mox另闢戰綫谷活期息，合資格新客完成任務，計及迎新Bonus及回贈等，活期存款全城最高10.8厘，拋離天星的6.88厘；惟後者毋須完成任務。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君