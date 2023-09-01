【港元定存】 港元定存突爆劈息浪　3個月最高息幸保6.6厘萬元進場

▲ 9月開局3間虛銀及傳統銀行搶閘減港元息

拆息持續走低，本周14間銀行鬥減港元定期存款息，為今年最多，最惹關注的是大小行重手劈息，包括滙豐（HSBC）撤5厘息，中銀香港 （02388） 把4厘中長息下架，恒生 （00011） 狠削3個月0.7厘至3.5厘，工銀亞洲、東亞 （00023） 及信銀國際更一周兩連減。專家以發鈔行輪流鬥劈息，料中小行也跟減。

9月開局，單以今天（9月1日）打風日休市計，但仍有3間銀行搶閘減息，比方︰工銀亞洲、星展及平安壹賬通（PAOB），僅富融加。

本周進入跨月度，全星期共有21間銀行調整定存息，當中1加14減，另有6行加減不一頻密調整，分別為花旗、南商、PAOB、富融、建行亞洲及大眾銀行。

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■全周14銀行鬥減息 追息族另闢門路 潮玩借平錢轉做定存賺息差

本周正值跨月度，市況有4大看點︰

（1）罕現劈息浪：14間大小行鬥減息，為下半年最多，市料除了拆息趨跌，令短存變重災區外；另一主因是市傳內地減定存息0.25厘，國內大款客瞄準本港定存息較高，通關後湧港開立定存，令業界的生意額提早達標，港銀爭相把超高息下架，就如建行亞洲狠削7天年息，從20厘劈6.2厘至13.8厘。

（2）虛銀逆市續燒錢：虛擬銀行再玩突擊搶長短錢，平保 （02318） 牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）甫踏入9月狠削1個月0.8厘險守3厘，但尚幸周初勁升1年期1.1厘至4.5厘力保不變，追貼大眾財務及招商永隆，齊膺三冠王。T0M集團 （02383） 有份虛銀匯立（WeLaB Bank）更逆市獨加，新推1個月買基金再做定存享10厘。

（3）借平錢轉做定存賺息差：港股易跌難升揾食艱難，適逢港銀罕爆劈息潮，好息之徒另闢門路自製「套息」交易，主要窺伺不斷燒錢谷新客的虛銀，貸款息率遠低於定期存款，例如Mox Bank即時借1.99厘，旗下1年定存高達4.4厘，牌面上賺息差2.41厘。匯立貸款息1.68厘，1年定存也是4.4厘，18個月及兩年更有4.5厘，息差最高達2.82厘。去年第4季也曾現「低貸高存」，稅貸玩割喉減價戰，較定存息差最多達4厘。

（4）超高息爭相下架：信銀國際半年4.68厘破頂息不再有，東亞及華僑銀行等銀債退款優惠亦皆於昨天（8月31日）截止。

本周有變化的定存息*

銀行 定期存款利率（厘） 1個月 3個月 4個月 半年 9個月 1年 創興 3.65 （-0.3， 手機銀行） 花旗 3.18 （+0.3） 上商 3.88 （-0.05） 恒生 4 （新推） 天星 4 （-0.2） 富融 4 （+1） 建行亞洲 4.1 （+0.05） 大新 4.2 （-0.2） 南商 4.2 （-0.1） 交銀香港 4.25 （-0.1） 工銀亞洲 98天4.3 （-0.2） 信銀國際 4.3 （-0.05） 4.3 （-0.05） 東亞 4.3 （-0.1） 星展 4.35 （-0.05） 富邦 4.5 （-0.1） 大眾銀行 4.5 （+0.2） PAOB 4.5 （+1.1） 華僑銀行 4.6 （-0.15， 銀債退款優惠） 匯立 10 （新推買基金） 註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

■建行亞洲7天享13.8厘膺冠全城高息王 眾安順延3個月6.6厘至9月13日截止

綜觀高息榜：

7天：建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,323元利息，至9月底

1個月：*匯立10厘，推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶由8月28日至9月11日在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元；再於9月12日到17日以4萬元新資金，開立1個月定期存款享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，賺息16,400元

*滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

3個月：眾安（ZA Bank）迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠剛延至9月13日

半年：大眾銀行、大眾財務及富邦4.5厘

1年：PAOB、大眾財務及招商永隆4.5厘

兩年：匯立4.5厘

■花旗料9月21日聯儲局或凍息 渣打估計美元挑戰104.7

港息受美息左右，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料9月21日（本港時間）聯儲局或不加息，美滙指數3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。

渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，聯儲局主席鮑威爾於上周五在全球央行年會上言論相對鷹派，美滙指數靠穩，連續6星期上升。從技術走勢分析，美元逼近超買區域，但近期動力仍可能支持美元上試今年5月高位104.7。

1個月拆息兩連挫，現為3.71厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.44厘，廖嘉豪料3個月拆息於第三季預測為5.22厘、第四季 5.47厘。

另外電分析指，受港股積弱等，港滙於8月急挫約0.6%，乃自1985年至今38年以來最差的單月表現。廖嘉豪預計，3個月內港滙預測為7.84，未來6到12個月料為7.82。



■傳滙豐取消5厘超高息 中銀撤中長息4厘 恒生狠削3個月0.7厘至3.5厘

此外，論盡大行的息王爭霸戰，市傳滙豐撤5厘息，把特選大戶的3個月年息，由7月最高享5.15厘、累降0.71厘至4.44厘；半年亦從高峯時的5.21厘、劈至4.8厘。中銀香港也全面削門檻50萬元年息，1個月報3.4厘，3個月為3.8厘，半年3.9厘，1年3.7厘，特選貴客的入場費更低至1萬元。僅渣打傳維持向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.58厘，1年4.88厘的創新高息率。

惟未悉上述超高息是否仍續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

比拼4大行：

7天：

恒生10.9厘

中銀及渣打10厘

滙豐9厘

3個月：

滙豐及中銀3.5厘

渣打3.4厘

恒生3.1厘

半年期：渣打3.8厘

滙豐及中銀3.6厘

恒生3.5厘

1年期：中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

■静待150億元零售綠債開售 專家料保底息或勁加至4.5厘 銀行再出擊迎戰

市料若150億元零售綠債公布開售詳情，同業將再掉頭加息迎戰。致富證券董事暨證券業務主管郭家安表示，有意作為綠債的分銷行；但相信其保證年回報須由去年的2.5厘、大幅上調至4.5厘，追貼1年定存，甚至直逼銀債的5厘，才具吸引力。

■虛銀續逆市燒錢 匯立推買基金做定存享10厘 Mox活期息10.8厘全城最高

那邊廂，檢視虛銀，4行出招，PAOB自5月以來首度加長息，1年勁升至4.5厘，險勝匯立及渣打牽頭虛銀Mox Bank的4.4厘而膺一哥；卻於9月開局調低半年或以下年息。同樣，富融也短減長加，下調3個月0.2厘至3.8厘，卻勁加1年期1厘至重上4厘關。

相反，僅匯立逆市獨加，新推1個月買基金做定存享10厘；反觀小米 （01810） 牽頭虛銀天星（AirStar Bank）減3個月年息0.2厘至險守4厘。

虛銀長短息王：

1個月：匯立買基金做定存享10厘

3個月：眾安6.6厘迎新獎賞

4個月：PAOB4.1厘

半年期：匯立、富融及Mox4.2厘

7個月：匯立4.3厘

9個月：匯立4.4厘

1年期：PAOB4.5厘，跑贏Mox及匯立的4.4厘，富融的4厘，中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘、眾安的3.01厘。

18個月及兩年：匯立4.5厘

另方面，Mox另闢戰綫谷活期息，合資格新客完成任務，計及迎新Bonus及回贈等，活期存款全城最高10.8厘，拋離天星的6.88厘；惟後者毋須完成任務。

順帶一提，虛銀半年業績陸續放榜，眾安在線 （06060） 指，旗下在港首間虛銀眾安（ZA Bank）上半年虧損1.76億人民幣，按年收窄17%，期內近70萬名零售用戶，較去年底的65萬名增加。該行為HashKey Exchange本地持牌虛擬資產交易所擔任結算銀行，另且擬增設美股交易。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君