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海柏匯205呎開放式戶358萬沽　3年帳蝕2萬

股樓投資 17:35 2023/09/01

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二手樓價持續回落，中原城市領先指數連跌3周，創28周新低，重返今年2月時水平。市區納米盤再錄蝕讓成交，其中深水埗海柏匯有開放式單位以358萬元易手，業主持貨3年，現賬面微蝕2萬元離場。

中原地產歐陽振邦說，海柏匯高層B室，實用面積205平方呎，開放式設計，座向西南方，望通州街公園景，日前以358萬元易手，實用呎價約17,463元。

資料顯示，原業主於2020年3月以360萬元購入單位，持貨3年，現賬面微蝕2萬元離場。

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

海柏匯 中原地產 私人屋苑 二手市場

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