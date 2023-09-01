【大行報告】瑞銀：比亞迪成本優勢領先Tesla 15%　2030年中國車廠全球市佔可倍增、誰最受傷？

瑞銀最新研究報告拆解比亞迪 （01211） 最新一代電動車型： 比亞迪海豹。瑞銀指出，海豹售價不足3萬美元（香港「一換一」售價19.1萬港元起），同時探究比亞迪的供應鏈、成本結構和技術，並對標Tesla 和最優秀的傳統車廠。該行得出結論是：即使考慮日益嚴峻的貿易壁壘，比亞迪較傳統競爭對手仍享有約25%的成本優勢，較Tesla亦領先15%，而且優勢有望持續，有力在傳統車企的主場反客為主。

瑞銀預計，中國車廠2030年在全球市場佔有率可從目前的17%增至33%，歐洲整車廠的市佔率損失最大，日韓整車廠以及高端、豪華車整車廠受到的負面影響可能較少，至少在中國境外是如此。

我們預計少數中國電動車企將緊隨其後，成長為全球新巨頭。

瑞銀：比亞迪成本領先Tesla約15%

瑞銀過去曾拆解Tesla Model 3以及Volkswagen ID.3，用以分析車款競爭力，最新拆解比亞迪海豹。

瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業研究主管鞏旻指出，比亞迪的成本甚至領先Tesla約15%，估計比亞迪海豹的毛利率為16%，EBIT利潤率為5%，與全球大眾市場燃油車的利潤相似。與傳統整車廠的大眾市場電動車型相比，比亞迪海豹更好、且便宜得多，這得益於比亞迪的垂直一體化模式，發揮了其在電池、車輛集成、動力總成和電子模組等方面的成本優勢。該車型還具備最先進的互聯性和ADAS，不過後者是外包的。

在此背景下，鞏旻稱，從現在到2030年，傳統整車廠的全球市占率可能從81%下降到58%，其中結構性萎縮的燃油車板塊受到的衝擊更大。這也可能徹底打亂全球供應商格局，它們對崛起中的中國整車廠和Tesla的敞口仍較低。

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編輯：麥德銘