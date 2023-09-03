【國產電影】阿里影業《孤注一擲》以35.26億元人民幣票房登暑期檔榜首

今年6月至8月的中國電影暑期檔總票房再創歷史新高，據燈塔專業版數據顯示，2023年暑期檔以206.19億元人民幣票房收官，同比大增125.7%。作為暑期檔多部電影的製作、發行和宣傳方，阿里巴巴影業集團參與投資和發行的《孤注一擲》、《消失的她》、《長安三萬里》等電影的票房均突破十億元人民幣，其中《孤注一擲》更以35.26億元人民幣票房位列暑期檔榜首。

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阿里影業是暑期檔參與度最高的公司，暑期檔內共參與10部佳片，涵蓋喜劇、愛情、劇情、動畫等多個類型，票房逾114億元人民幣，佔暑期檔觀影票房一半。燈塔專業版數據顯示，暑期檔票房前五部電影中，《消失的她》、《孤注一擲》和《長安三萬里》三部電影的出品名單中均有阿里影業的參與，目前這三部電影的票房合共已超過88.48億元人民幣。

《消失的她》、《孤注一擲》和《長安三萬里》均在票房和口碑上豐收。《消失的她》成功在新媒體平台登上熱度榜，成為同期最熱門的電影；《孤注一擲》則借助反詐意識抬頭，成功為影片的上映營造氛圍；《長安三萬里》則彰顯了立足本土、弘揚傳統文化的重要性，以全年齡層為基礎的中國故事，創造出一個全民參與的文化現象。

作為中國電影市場的領軍者，阿里影業積極佈局並引領國産電影的發展，透過堅定執行「內容+科技」雙輪驅動戰略，並與各方不斷加強合作，持續推動中國電影産業的發展。隨著暑期檔以優秀成績落下帷幕，阿里影業對下半年發展充滿信心，將繼續深度佈局全品類娛樂內容，提高電影、劇集等多個品類的內容生産能力，擴大科技平台服務範圍，探索數字化業務，並探索IP衍生及商業化的多種業務形態。

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責任編輯：李智賢

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