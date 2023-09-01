【TSLA】Cathie Wood：Tesla減價是因為有能力減　估值應與高增長科技股媲美

▲ 【TSLA】Cathie Wood：Tesla估值應與高增長科技股媲美 非與傳統車股比較

面對內地激烈競爭，Tesla（美：TSLA）年內多次在中國調低車款價格，一直視Tesla為愛股的科技股女股神、Ark Invest創辦人兼行政總裁Cathie Wood接受外電訪問時指，Tesla 減價是因為有能力減而不是被逼減，「生產數量每增加一倍，成本就會下降 28%」。

她又指，Tesla似乎與比亞迪一樣內地消費者是首選車輛，而比亞迪許多車輛價格較低。

Tesla是少數市值能達至1萬億美元的企業

Wood又稱，Tesla估值應該較現水平高很多，而且估值應與高增長科技股相若，而非類似汽車股。

Wood指，Tesla是少數市值能達至1萬億美元的企業，是傳統車企如福特汽車（美：F）、通用汽車（美：GM）難以達到的，而Tesla除因其電動車聞名外，公司還涉足太陽能、能源存儲、人工智能（AI）等領域，同時正擴大自動駕駛及機器人技術領域的影響力，因此Tesla估值應與科技股媲美，這是其他分析師及看淡Tesla的人所忽略的，「所以他們便出現錯誤」。

自動駕駛的士平台或是全球最大AI項目

她又指，Tesla的自動駕駛的士平台，可能是全球最大的人工智能項目，而基於Tesla對人工智能的重視，令其成為唯一一定設計自家自動駕駛芯片的汽車公司或科技公司，就像蘋果（美：AAPL）決定自行設計芯片一樣。

「Tesla借鑑了蘋果做法，蘋果透過設計一款芯片，將手機變成一台電腦，重新定義了手機市場。」

Wood續稱，摩托羅拉Motorola、愛立信Ericsson（美：ERIC）、Nokia（美：NOK）、黑莓BlackBerry（美：BB）沒有正確地判斷市場，從它們的表現便知道。

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編輯：陳韻妍