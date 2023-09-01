【加元定存】 加元定期存款罕有爆加息搶客戰　短存最高14.28厘

▲ 花旗料加拿大息率已見頂，明年開始減息

加拿大將於下周三（9月6日）議息，美資大行花旗料加央行的加息周期或完結，明年掉頭減息。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，加拿大央行或不加息，明年第二季開始減息。

加元的走勢受美元影響，廖嘉豪表示，料9月21日（本港時間）聯儲局或不加息，美滙指數3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。

■花旗料加元3個月內挑戰1.33 商品貨幣中渣打較睇好加元

一眾商品貨幣中，花旗中長綫最看好澳元，料3個月內、未來半年及1年澳元預測齊為0.65；加元於3個月內預測料為1.33，未來半年到1年為1.36；紐元同期預測分別為0.59及0.6。

渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖認為，聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上言論相對鷹派，令美滙指數靠穩，連續六星期上升。從技術走勢分析，美元逼近超買區域，但近期動力仍可能支持美元上試 今年5月高位104.7。而在油價相對穩定下，年初至今加元一直是最具韌性的商品貨幣，石油需求回落雖是風險，但供應仍然緊張，可能限制油價跌幅。美元兌加元似乎超買，有機會下試近期支持位 1.33。

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■加央行曾於6月及7月各加0.25厘 花旗料加拿大息率已見頂 明年次季減息

澳洲將於下周二（5日）議息，花旗料連續3個月凍息；加拿大則於6月7日及7月12日各加息0.25厘，令政策利率至5厘，創22年新高。

加拿大自去年2月開始把利率正常化，更採激進加息，曾重手勁加1厘，為較主流貨幣首現。然而，今年1月開局只加0.25厘，當時加央行已明言暫緩加息，終在3月及4月收手，乃首隻G7貨幣叫停；可是，礙於通脹高企而被迫於6月再加息。

■8月中加拿大放寬港人救生艇移民計劃 市料對加元需求增 建行亞洲新推短存13.8厘

此外，加拿大放寬針對港人的救生艇移民計劃，自8月15日起，合資格港人工作滿1年可申請永久居留，市料港人對加元需求驟增。

縱使加拿大的加息巳屆尾聲，幸而港銀仍上調加元定期存款息，下半年搶閘出招是建行亞洲，新推7天年息13.8厘。富邦更孖招齊發，既勁加7天年息3.4厘，新息率報14.28厘，超越恒生 （00011） 的13.9厘，膺冠絕全城的高息王；富邦又加1個月至5.38厘，險勝恒生的5.3厘而高踞榜首。然而，仍不及大眾銀行勇進，連環加息晉級中長息榜首。

比拼短中長息，以超短存的高息選擇最多︰

*7天年息︰

富邦14.28厘

恒生 （00011） 13.9厘

建行亞洲13.8厘

滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 、渣打香港 （02888） 及集友13厘

南商12厘

星展10.5厘

*其他中長期最高息︰

1個月︰富邦5.38厘

3個月︰華僑銀行、創興及大眾銀行3.4厘

半年期︰大眾及創興3.4厘

1年期︰大眾及建行亞洲3.5厘

■大小行另闢戰綫玩抽獎 創興以千元獎賞利誘 渣打送迪士尼酒店住宿

但亦有大小行另闢戰綫，以兌換外幣參加大抽獎贏千元利誘存戶。

舉創興為例，透過旗下流動理財手機應用程式，以單一交易計算成功兌換指定金額的貨幣，例如3,300加元等，即可參加幸運大抽獎一次，有機會贏取頭獎文華東方1,000元禮品卡及各類商戶電子現金券等獎賞。

只適用於所有創興流動理財的個人客戶，每位合資格客戶由現時至9月底整個推廣期內最多可獲4次抽獎機會。

那邊廂，渣打由現時至9月29日，經SC Mobile App或網上理財兌換指定外幣，同時開立定存，可參加大抽獎；每累計5萬港元或等值外幣可享兩次抽獎機會，有機贏取迪士尼探索家度假酒店一晚住宿、以及迪士尼100周年禮品包等，每月送出100份。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



