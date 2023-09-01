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【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期檔期電影票房206億人幣　較2019年升16%

股市 16:26 2023/09/01

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【內地票房】貓眼娛樂：內地暑期檔期電影票房206億人幣　較2019年升16%

2023年中國電影市場暑期檔期（6月1日至8月31日）正式結束，根據貓眼娛樂 （01896） 旗下貓眼專業版數據，截至9月1日中午12時，2023年中國電影市場暑期檔總票房達206.18億元（人民幣，下同），較2019年躍升16%，總觀影人次達5.04億，創下暑期檔票房新高、觀影人次新高，此外，整體票房連續72天破億元，創中國影史新高，也明較多於2019年的37天。

今年暑期檔期間，《孤注一擲》《消失的她》《封神第一部》《八角籠中》等四部國產影片票房達到20億元以上，而2019年只有一部電影票房超過20億元；其中《孤注一擲》成2023年暑期檔票房冠軍，累計總票房35.26億元。由貓眼娛樂聯合出品的《消失的她》累計總票房35.23億元；由貓眼娛樂等公司出品的《封神第一部》累計總票房24.81億元；由貓眼娛樂聯合出品的《八角籠中》累計總票房22.04億元。

貓眼娛樂指，上半年在供給端與需求端雙向刺激之下，國內電影市場全面回暖，上下游產業鏈加速復蘇。

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編輯：李哲毅

港股 貓眼娛樂（01896）
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