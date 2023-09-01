【新股IPO】哪吒汽車傳已聘任中金及大摩協助來港上市事宜 擬集資最多10億美元
股樓投資 14:37 2023/09/01
引述外電報道，內地新能源車品牌哪吒汽車已委任中金及大摩協助尋求赴港上市，擬集資最多10億美元。
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消息指，上市規模尚未確定，公司正籌備遞交予聯交所的初部文件，亦未有確實時間表，惟預期未來或有更多銀行參與IPO工作。
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記者：張以正