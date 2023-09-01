【新股IPO】魔方生活服務申請來港上市備案 已獲中證監確認

中國證監會國際合作部公布，近日已收到魔方生活服務的境外發行上市備案。魔方生活服務計劃在香港上市發行最多3.56億股，料將成為在港首家上市的內地長租公寓營運商，大摩及建銀國際擔任其聯席保薦人。





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魔方生活於去年9月底首次向聯交所提交上市申請，並於今年4月底重續申請。根據其最新初步招股文件顯示，截至2022年底魔方生活在中國25個城市營運共76,245套公寓，當中包括直營、加盟管理和第三方託管公寓，去年度錄得虧損約2.04億元人民幣，對比2021年度錄盈利2.89億元人民幣。





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集資所得，將用作業務擴充及戰略性收購、升級技術基礎設施及公寓產品創新，以及作營銷用途等。

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記者：張以正