  • 26°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】Google秋季發布會10月5日舉行　美國召開AI閉門論壇

科技 18:30 2023/09/01

分享：

分享：

Google宣布秋季發布會將於香港時間10月5日凌晨1時舉行，並將公布多款Pixel新產品，包括智能手機Pixel 8。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Google發布會】Google揭盅　秋季發布會10月5日舉行

近日各大手機廠陸續公布自家產品發布會的日期，繼蘋果（Apple）宣布將於9月13日舉辦iPhone 15發布會後，Google亦宣布秋季發布會將於香港時間10月5日凌晨1時舉行，並將公布多款Pixel新產品，包括智能手機Pixel 8。

>>【Google AI】Google推「AlloyDB AI」服務　助開發者創建生成式AI應用

>>【AI圖片】Google DeepMind推SynthID工具　識別AI生成圖片真偽

>>【Google Cloud 2023】Google擴大生成式AI佈局　文書助手Duet AI引入Google Meet

>>【Google Cloud 2023】Google下月啟用A3超級電腦　推新一代Cloud TPU　提升AI訓練推論能力

>>【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用

 

2/【監管AI】美國召開AI閉門論壇　料Elon Musk與朱克伯格同場現身

為解決人工智能（AI）帶來的風險，全球各國正為制定重要監管規則採取行動，美國即將在9月13日，於國會山莊召開AI閉門論壇。一眾科企領袖包括NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳，以及早前表示要開打鐵籠格鬥賽卻未成事的馬斯克（Elon Musk）與朱克伯格（Mark Zuckerberg），也將出席。

>>【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容

>>【AI爭議】美國版權局徵詢公眾意見　擬制定AI版權政策及法規

 

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印
開啟hket App，閱讀全文
網絡保安 人工智能 科技產品 社交平台 超級電腦 朱克伯格 智能手機 Google Apple 香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【視像會議】Zoom推「Production Studio」功能　助企業自訂線上活動
【電動車】豐田推全球首款乙醇混合電動車　可100%乙醇燃料運行
【電動車】豐田推全球首款乙醇混合電動車　可100%乙醇燃料運行
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
【X新功能】繼續模仿微信？　馬斯克：X將引入語音及視像通話功能
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
【濫用AI】英國議員呼籲放棄「版權豁免計劃」　防止AI非法濫用版權內容
【三星新機】Samsung Galaxy S23 FE傳下月發布　哈薩克斯坦官網現蹤影
【三星新機】Samsung Galaxy S23 FE傳下月發布　哈薩克斯坦官網現蹤影
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
【Google AI工具】Google 擴展AI搜尋功能　日本及印度地區開放使用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款