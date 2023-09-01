【科技一周回顧】Google秋季發布會10月5日舉行　美國召開AI閉門論壇

▲ Google宣布秋季發布會將於香港時間10月5日凌晨1時舉行，並將公布多款Pixel新產品，包括智能手機Pixel 8。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Google發布會】Google揭盅 秋季發布會10月5日舉行

近日各大手機廠陸續公布自家產品發布會的日期，繼蘋果（Apple）宣布將於9月13日舉辦iPhone 15發布會後，Google亦宣布秋季發布會將於香港時間10月5日凌晨1時舉行，並將公布多款Pixel新產品，包括智能手機Pixel 8。

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2/【監管AI】美國召開AI閉門論壇 料Elon Musk與朱克伯格同場現身

為解決人工智能（AI）帶來的風險，全球各國正為制定重要監管規則採取行動，美國即將在9月13日，於國會山莊召開AI閉門論壇。一眾科企領袖包括NVIDIA創辦人兼CEO黃仁勳，以及早前表示要開打鐵籠格鬥賽卻未成事的馬斯克（Elon Musk）與朱克伯格（Mark Zuckerberg），也將出席。

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責任編輯：陳卓賢

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