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【不似預期】Burger King 華堡尺寸與宣傳照有異遭集體索賠

商業 13:00 2023/09/04

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相信不少人都試過因為餐廳食品宣傳照片看起來很好吃而決定光顧，但亦往往失望而回。最近美國就有人看不下去，控告Burger King（漢堡王）的華堡漢堡在菜單上看起來比實際尺寸更大，認為有虛假宣傳之嫌，並已獲法庭受理訴訟。

【日本旅業】成田機場國際線旅客人數連續兩月超200萬

日前美國法官就裁定，漢堡王須面臨一項訴訟，指控該公司使其華堡漢堡在菜單上看起來比實際尺寸更大。訴訟指控漢堡王通過向漢堡展示更多肉餡餅和溢出麵包之外的配料來誤導消費者。針對漢堡王的集體訴訟稱，與實際提供給顧客的漢堡相比，照片裡的華堡看起來大了35%，肉量增加了一倍多。

漢堡王認為原告的主張是錯誤的，並認為快餐店並不需要提供看起來「與圖片一模一樣」的漢堡。漢堡王在聲明中表示，「我們廣告中描繪的火焰烤牛肉餅，與我們為全國客人提供的數百萬個華堡中使用的肉餅相同。」

事實上，漢堡王的競爭對手麥當勞和Wendy在美國也面臨著類似的訴訟。全球最大墨西哥食品的連鎖店Taco Bell就被指控，其銷售的披薩和捲餅的餡料含量，只達到廣告宣傳裡的一半。去年紐約亦有一名男子提出針對麥當勞和Wendy的集體訴訟，指控這兩家公司存在不公平和欺騙性的貿易行為。該訴訟稱，宣傳照片中的麥當勞和Wendy漢堡，比現實生活中的漢堡至少大15%。

【香港零售】7月零售業表現不似預期　零售協會5項建議救市

責任編輯：李智賢

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