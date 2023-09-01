▲ 【美國加息】非農數據預計將顯示就業增速放緩 減輕儲局進一步加息壓力

美國8月非農就業數據將出爐，非農數據預計將顯示就業增速放緩，至於失業率預計仍處於歷史低位。新增就業人數降低，將減輕儲局需要進一步加息的壓力。

據「華爾街日報」調查的經濟學家估計，8月份新增就業人數為17萬，相對前值為18.7萬。8月失業率將保持在3.5%的歷史低位。有經濟學家警告，8月份就業數據有可能會被包括荷李活罷工在內的各種勞工行動所扭曲。預測人員估計，8月份平均時薪按年增4.4%，按月基本持平。目前，儲局密切關注薪金增長數據，以判斷通脹壓力。

分析認為，對勞動力的需求下降，從而在不引發大規模裁員情況下放鬆勞動力市場，對美國經濟來說是理想結果，而這種前景愈來愈有可能實現。分析指，美國經濟增長放緩正為就業增長帶來壓力，但就業仍相當強勁，這將是經濟軟著陸的關鍵，因若就業繼續保持淨增長，消費者就不會大規模削減開支。

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責任編輯：梁浩碩