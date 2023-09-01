耶倫九月前往印度參加G20領導人峰會 將努力深化美印雙邊關係

美國財政部周四（30日）表示，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）將於9月7日至10日前往新德里參加二十國集團（G20）領導人峰會，這是她在10個月內第四次訪問印度。

財政部表示，耶倫打算在峰會上重點討論加強全球經濟和支持中低收入國家的問題，推動債務重組、多邊開發銀行（MDBs）的發展和國際貨幣基金組織信託基金資源的建設。





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財政部表示，耶倫將 「繼續造勢」，推動世界銀行和其他多邊貸款機構的發展，以提高融資能力，幫助發展中國家實現清潔能源轉型，應對流行病、脆弱性和衝突。

財政部估計，通過目前正在實施或討論中的資產負債表措施，這些貸款機構在十年內總共可以釋放出2000億美元的新融資。耶倫還將號召美國的二十國集團（G20）盟友保持對烏克蘭的經濟支持，並就莫斯科在烏克蘭的持續戰爭增加俄羅斯的成本。這包括支持七國集團主導的俄羅斯石油出口價格上限，以及在烏克蘭糧食出口受限的情況下加強全球糧食安全的努力。

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另外，耶倫將努力深化美國與印度的雙邊關係，她在去年11月首次將印度描述為美國投資和供應鏈的主要 「友商分銷 」目的地和中國的替代國。財政部的聲明沒有提及具體的雙邊會談。

去年在印尼舉行的G20峰會期間，耶倫會見了中國人民銀行時任行長易綱，這是她近幾個月來與中國高級官員進行的幾次面對面會談中的第一次，目的是緩和動蕩的美中關係。

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記者：張瑋婷