  • 26°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

耶倫九月前往印度參加G20領導人峰會 將努力深化美印雙邊關係

環球政經 11:00 2023/09/01

分享：

分享：

美國財政部周四（30日）表示，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）將於9月7日至10日前往新德里參加二十國集團（G20）領導人峰會，這是她在10個月內第四次訪問印度。

財政部表示，耶倫打算在峰會上重點討論加強全球經濟和支持中低收入國家的問題，推動債務重組、多邊開發銀行（MDBs）的發展和國際貨幣基金組織信託基金資源的建設。

 

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

點擊圖片放大
+14
+13

財政部表示，耶倫將 「繼續造勢」，推動世界銀行和其他多邊貸款機構的發展，以提高融資能力，幫助發展中國家實現清潔能源轉型，應對流行病、脆弱性和衝突。

財政部估計，通過目前正在實施或討論中的資產負債表措施，這些貸款機構在十年內總共可以釋放出2000億美元的新融資。耶倫還將號召美國的二十國集團（G20）盟友保持對烏克蘭的經濟支持，並就莫斯科在烏克蘭的持續戰爭增加俄羅斯的成本。這包括支持七國集團主導的俄羅斯石油出口價格上限，以及在烏克蘭糧食出口受限的情況下加強全球糧食安全的努力。

同場加映【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

青姐話
【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

另外，耶倫將努力深化美國與印度的雙邊關係，她在去年11月首次將印度描述為美國投資和供應鏈的主要 「友商分銷 」目的地和中國的替代國。財政部的聲明沒有提及具體的雙邊會談。

去年在印尼舉行的G20峰會期間，耶倫會見了中國人民銀行時任行長易綱，這是她近幾個月來與中國高級官員進行的幾次面對面會談中的第一次，目的是緩和動蕩的美中關係。

同場加映【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

溫股知新
【溫股知新】內地出力谷 港股動力足？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
新德里 財務自由 星展銀行 耶倫 戰爭 石油 基金 經濟 羅斯 易綱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
新地天榮站上蓋第一期命名為YOHO WEST　料9月底前正式開售
【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工
【職場熱話】近60歲男擁大學學歷 退休後想繼續工作 網民：賺夠了「上岸」還打什麼工
「2023 數碼娛樂領袖論壇」落幕 吸引逾 3,500 位參加者
「2023 數碼娛樂領袖論壇」落幕 吸引逾 3,500 位參加者
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款