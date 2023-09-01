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【分析】內地存量按揭利率下調　每月供樓實際慳幾多？

股市 15:52 2023/09/01

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【分析】內地存量按揭利率下調　每月供樓實際慳幾多？

內地加緊調整新發和存量（意即：現有）住房貸款政策，人行、國家金融監督管理總局周四（8月31日）發布通知，要求明顯優化首付比例、新發和存量貸款利率，中金發表報告指，儘管該政策並不直接促進居民新購房，但可通過提高節省居民房貸支出、提高社會經濟活動景氣度，在中期間接促進居民購房決策的形成，假設存量按揭利率下調80基點，按照100萬元（人民幣，下同）按揭貸款、等額本息還款計算，估算借款人月供可降低約500元，節約月供和總還款額約8%。

中金公司又估算，在存量按揭下調0.5個百分點的假設下，全行業每年可減少房貸利息約2000億元，相當於1年和5年LPR同步降息0.1個百分點，如果全部用於消費相當於2022年社會消費品零售額的0.5%。

Q1：如何理解存量按揭利率落地？

中金：預計存量按揭利率體現出監管部門促進居民消費、減少提前還貸、壓縮違規置換套利空間的政策導向，預計此次存量按揭利率平均下調幅度約為50基點。

Q2：利息節約規模幾何？

中金：在存量按揭下調50基點的假設下，估算全行業每年可減少房貸利息約2000億元，相當於1年和5年LPR同步降息10基點，如果全部用於消費相當於2022年社會消費品零售額的0.5%。對個人而言，假設存量按揭利率下調80基點，按照100萬元按揭貸款、等額本息還款計算，估算借款人月供可降低約500元，節約月供和總還款額約8%。

Q3：存量按揭利率如何下調？

中金：1）使用新發放貸款置換存量貸款，或存量按揭貸款直接下調利率；2）未開放跨行「轉按揭」，由原機構自行下調，避免無序競爭；3）下調範圍限制為首套住房貸款；4 ）增加了「調整後利率加點幅度不低於原貸款發放時所在城市首套利率政策下限」的限定條件；5）由借款人主動向銀行提出申請，也鼓勵銀行以發佈公告、批量辦理等更加便利的方式處理。

Q4：不同城市如何調整？

中金：各地按照因城施策原則，在不低於全國統一利率下限（當前首套為LPR-20基點，2022年5月前為LPR水平）基礎上確定當地利率下限，銀行在各地下限基礎上確定具體利率水平。觀察到2022年以來首套新發貸款時利率加點，出現約為135基點的下行，二三線城市普遍大幅下調按揭貸款加點幅度，故預計本次二三線城市存量按揭下調幅度更多（預計平均在80基點以上），一線城市調整幅度較少（如發放時已位於利率下限則無降息空間）。

Q5：存量按揭利率下調幅度有多少？

中金：初步預計首套房貸佔全部存量房貸比例約為80%至90%，其中符合按揭下調條件的貸款佔比約為80%，涉及貸款佔全部按揭貸款比例約為2/3，全部存量按揭利率從當前的4.7%左右下行至4.2%的5年LPR水平附近，總體平均下調幅度約為50基點。

Q6：對銀行利潤的影響？

中金：預計存款降息和提前還貸減少能夠部分對沖存量按揭降息的影響。由於國有大行按揭貸款比例更高，存量按揭降息對大行影響相對更高，對股份行和區域行影響相對較小。 

Q7：下調時間節奏如何？

中金：細則中提到2023年9月25日起借款人可主動向承貸銀行提出申請，預計下調將在今年四季度到明年年初有序進行，預計銀行採取發佈公告、批量辦理等方式降低協商成本。對銀行利潤的影響可能主要集中在2024年。

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