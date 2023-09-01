【AI不濟？】被批AI寫作「缺乏細節」　美報館停用AI報道體育新聞

▲ 在許多情況下，由LedeAI 生成的新聞報道，更會在短短的數個段落中，多次重覆所報道比賽的日期，影響讀者的閱讀流暢度。（法新社）

不少新聞機構開始引入AI取代人手，例如美國報業巨頭Gannett去年底就裁減6%員工，及後開始採用AI寫作工具LedeAI撰寫體育報道文章。但Gannett日前宣布，鑑於普遍讀者批評該公司使用的AI生成文章「缺乏細節」，如同完全不了解體育比賽，於是決定停用AI報道體育新聞。

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據《華盛頓郵報》報道，由LedeAI 生成的新聞質素十分差劣，且語氣生硬、措辭怪異，有時甚至會詞不達意，例如該AI 早前報道了一場俄亥俄州舉行的足球比賽的文章，將「足球比賽」稱為「運動界的近距離接觸」（close encounter of the athletic kind）。

此外，在許多情況下，由LedeAI 生成的新聞報道，更會在短短的數個段落中，多次重覆所報道比賽的日期，影響讀者的閱讀流暢度。

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Gannett發言人表示，該公司現時還在試驗其他自動化和AI系統，為旗下記者製作適合的工具，並為讀者們提供內容。現時Gannett在完善流程的同時，也會持續評估AI供應商的質素，以確保提供的所有新聞和訊息，符合最高的新聞標準。

責任編輯：陳卓賢

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