【大行報告｜物管】高盛：華潤萬象生活增長強兼估值吸引　潛在升幅有幾高？

▲ 【大行報告｜物管】高盛：華潤萬象生活增長強兼估值吸引 潛在升幅達六成

高盛表示，華潤萬象生活 （1209） 上半年商埸業務收入增長動力強勁，商業物管的毛利率亦見提升，故上調2024至2025年每股盈利4%和8%，同時目標價由53元微升至54元，由「中性」升至「買入」評級。

該行指，公司上半年盈利按半年升21%，按年升35%至13.86億元人民幣，佔該行及彭博預計的全年盈利的50%和49%。同時，公司的商場收入增長及商業物管毛利率抵銷住宅增值業務的疲態。另外，該行認為華潤萬象生活將擴大市佔率，由今年預計的約2%升至2025年的逾3%，同時又基於營運效益提升及數字化，從而提高毛利率，估計由今年的19%升至2025年的21%。

估值吸引兼領跑行業

由於今日颱風原因而全日停市，以華潤萬象生活周四（31日）收市價33.85元計，意味高盛予華潤萬象生活最新目標價的潛在升幅達59.5%。

高盛表示，華潤萬象生活最新目標價的潛在升幅，相對物管行業平均的29%為高，並指公司在管面積增長及毛利率穩定，促使公司在商業物管方面持續領跑行業。該行預計公司2023年至2025年每股盈利年均複合增長達30%，但行業平均只有16%，認為公司估值吸引。

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編輯：姚卓然